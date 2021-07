“Cartagena es un desastre social”: Duras palabras del rector de la Universidad del Norte

La Federación Nacional de Departamentos realizó en Barranquilla y segundo foto intersectorial "Construcción y Agricultura Presentes en la Recuperación Económica y Social desde las regiones", y en medio de dicho encuentro Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, se refirió a la actual situación de Cartagena, que cada día es más crítica.

"Cartagena es un desastre social, Cartagena está empeorando la calidad de la educación, en Cartagena casi no se cobra impuesto predial, o sea, una ciudad rica, con las inversiones industriales más grandes que se han hecho en la historia del país, con el puerto más importante del país, con un sector turístico más importante del país, con viviendas de los más altos precios del país, con hoteles cinco estrellas", expresó Meisel.

Lea también: Regresó la música en vivo a Bogotá con primer concierto presencial

Fue enfático en decir que toda la riqueza que tiene Cartagena no le está llegando a la gente más excluida, se vive entre el barro, sin agua, sin educación, sin salud, y tenemos un gran problema de pobreza.

Respecto a la calidad educativa explicó que, si bien hay profesionales capacitados en diferentes áreas, se debe fortalecer la educación del siguiente nivel. "Si uno ve a nivel universitario pues que hay muchas cosas importantes para mostrar, pero el siguiente nivel, el técnico, hay una escasez".

Continuó diciendo: "Esta semana estuve reunido con un empresario importante, que consigue profesionales bien capacitados, pero no consigue el siguiente nivel y son personas de nivel técnico, eso se tiene que fortalecer, es más él está pensando incluso en traer gente de otras regiones, cosa que sería un desastre con los niveles de desempleo que tenemos aquí, entonces el tema del desempleo en la mujer es una tragedia, no sólo aquí en el Caribe sino en todo el país".

Lea También: SIC formuló cargos a constructores de Aquarela, por presunta vulneración al derecho de los consumidores

Es un crimen robarse el PAE

El rector de la Universidad del Norte también se refirió al hambre en los niños y niñas. "El primer problema que viene es el del hambre, cuando las mujeres están embarazadas y no tienen buena alimentación, los niños nacen bajo de peso, luego si ese niño no es bien alimentado los tres primeros años, su desarrollo intelectual queda de por vida afectado, y hay gente que uno sabe que no tiene un potencial demasiado grande y es fruto de esa desnutrición infantil", aseveró.

Destacó que el capital humano no es solo llevar al niño al colegio, es darle comida. "Sucede que por eso es un crimen robarse el Plan de Alimentación Escolar porque eso es robarle las oportunidades para el futuro de esos niños, e incluso a este nivel de desarrollo se tiene que garantizar su salud", dijo.

Puede Interesarle: Turista denuncia que tras accidente en playa, no había ambulancia ni primeros auxilios

No es rentable hacer un tren entre Cartagena y Santa Marta

Por último, en medio del foro que se desarrolló en la capital del Atlántico, dio su opinión respecto al megaproyecto que busca hacer un entre entre Cartagena y Santa Marta.

"A mi me parece terrible la idea que hay de hacer un tren entre Cartagena y Santa Marta, cuando eso valdría por los menos 10.000 millones de dólares en una región donde la gente no tiene agua, no tiene educación, no tiene comida y que simplemente con hacer doble calzada y algunas variantes en la vía a Santa Marta esa conectividad sería perfecta", manifestó.

Añadió: "Con la doble calzada podríamos ir de aquí a Cartagena en 50 minutos y haciendo una variante por Ciénaga; entonces creo que se están gastando 6.000 millones de pesos en hacer una evaluación de proyecto de un tren que nunca será rentable en ningún lado, cuando ni Transcaribe ni Transmetro, ni ninguno de esos sistema de transporte masivo son rentables, ahora menos un tres de esa magnitud".

Concluyó que se están invirtiendo en elefantes blancos y no realmente en las necesidades de la gente. "A mi me parece que esto que hemos visto, con lo de la protesta, es lo mismo que está pasando en Cuba y no hay derecho, pero con la democracia que tenemos y el sistema productivo tendríamos la capacidad para enfrentar esos problemas", manifestó.