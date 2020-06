También se refirió a la deuda que tieneN EPS y el gobierno local con varias de estas IPS, por lo que considera que “esto que pasa con el envió de pacientes del Universitario a otras instituciones, es que la red privada también requiere una intervención y apoyo”.

Destacó que, el retraso en la entrega de los resultados de las pruebas de Covid-19, es un problema que considera, debe ser atendido de manera urgente.

“Todavía seguimos teniendo retrasos importantes en el procesamiento y el reporte de los resultados de las pruebas de los resultados de COVID. Éste es un tema que para nosotros es fundamental, porque cuando nos llega un paciente, como no sabemos si es positivo o negativo, no podemos hacer una distribución adecuada de los recursos”, explicó.

Y agregó: “el parte de tranquilidad respecto a las pruebas, con mucho respeto, no lo pueda ver el alcalde porque esto sólo lo podemos informar quienes estamos viviendo la situación. Esta realidad hasta la fecha no existe. Por ejemplo, tenemos pacientes que le tomamos en la prueba hace cuatro días y aún este resultado no llega.

Indicó que sin los resultados no pueden hacer el traslado del paciente: “Entonces estamos ocupando una cama que yo necesitaría para ofrecerle a otro persona que requiere atención”.

Hizo un llamado para en la brevedad del tiempo se disponga de un sitio de aislamiento para pacientes positivos, toda vez que no se tiene la certeza que luego de dar de alta, estas personas mantengan las medidas de aislamiento.

Lea también: "El problema con el coronavirus en Cartagena es la indisciplina social": alcalde

“No existe una adecuada atención pre-hospitalaria para los pacientes esto quiere decir que muchas veces estamos dando de alta a pacientes que si bien ya superaron la etapa clínica, siguen siendo positivos”, precisó Roberto Galván.

Añadió que “estos pacientes los estamos reintegrando a la comunidad esperando que ellos puedan cumplir el aislamiento, pero no hay la certeza que estas personas lo cumplan”.

Destacó que “en estos momentos, no se ha dispuesto por parte de las aseguradoras ni del distrito un sitio especial que sea para que los pacientes puedan cumplir con el periodo de cuarentena y asegurar que si bien ya no está en una etapa hospitalaria, no van a seguir haciendo transmisión hacia la comunidad”.

La personera distrital, también cuestionó que, a la fecha las autoridades de Cartagena sigan hablando de proyectos a futuro para enfrentar la crisis, cuando situación de la ciudad, es apremiante.

Otro tema que se ha cuestionado es el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el El Pozón, donde los líderes que se encuentran en el sitio solo tienen un tapaboca, una meza y no hay autoridad en el sitio.