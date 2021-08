Cartagena no tiene previsto recibir migrantes afganos: alcalde William Dau

Hay expectativas en Cartagena y en municipios del departamento de Bolívar por la llegada de migrantes afganos al país. Los ciudadanos se encuentran a la espera del anuncio de los mandatarios sobre cuáles serán esas poblaciones que albergarán a estas personas.

El alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, sostuvo que hasta el momento no se ha establecido a Cartagena como ciudad para hospedar a migrantes afganos.

Lea también: ANI adjudicó nuevo contrato para el peaje de Turbaco

"Eso lo está tratando directamente el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano; había que aterrizar más las cosas, entonces era muy prematuro pedir detalles porque los detalles todavía no existen", dijo el alcalde Dau.

Añadió que "ahorita están sacando de allá de Afganistán porque ellos tienen plazo hasta el 31 de agosto. Después (...) ya los talibanes dijeron que no iban a sacar a más nadie. Hay que darle tiempo y tener paciencia".

Guillermo Torres, alcalde de Turbaco, desmintió los rumores de la llegada de 400 afganos al municipio: "No sé nada de migrantes afganos, no sabemos de la llegada de ellos al municipio, no sabemos nada".

Tanto el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, como el alcalde William Dau, se encuentran a la espera de la solicitud formal del presidente Iván Duque, para así iniciar la hoja de ruta de atención de los migrantes, puntualizaron que no se ha hecho esa solicitud por ende no hay confirmación de la llegada de afganos al departamento de Bolívar.

Le pueda interesar: Contraloría encontró frutas podridas y otras 'perlas' en el PAE de Cartagena

El mandatario de los cartageneros expresó también que el distrito y agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados trabajan en equipo por la educación de la población migrante

La secretaria de Educación, Olga Acosta, necesariamente se tiene que seguir construyendo una mesa de educación enfocada en la población migrante, que permita mapear toda la oferta que se está haciendo desde lo público y lo privado para atender a los venezolanos y así no duplicar esfuerzos de cooperación para impactar a los más de 17.000 estudiantes migrantes que tiene Cartagena.