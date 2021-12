El alcalde de Cartagena, William Dau, informó que los ocupantes del crucero Even Seas Mariner que arribará en pocas horas a esa ciudad y que confirmó siete casos positivos de covid-19, no podrán desembarcar hasta tanto no se realicen las pruebas de contagio del virus.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario explicó que “en cuanto al crucero, todavía no sabemos si los siete casos comprobados de covid-19 son de alguna variante cómo ómicron. Di la instrucción que no solo se sigan los protocolos de bioseguridad, sino que no se deje bajar a ningún pasajero que no se haya realizado la prueba porque no podemos correr ningún riesgo”.

Asimismo, dijo que “el problema con la variante Ómicron es su grado de contagio y que se propaga rápidamente, pero se trata igualmente con distanciamiento, con tapabocas y sobre todo que la gente deje de 'pendejear' y se vacune contra el virus. Ahora, llegaron los primeros dos casos y se tomaron las medidas necesarias no solo se aislaron esos pasajeros, sino que también se puso en cuarentena el hostal donde están estos ciudadanos”.

“Recientemente adquirimos otras 18 mil pruebas de covid-19 y se estarán haciendo con énfasis en la terminales aérea y terrestre y en el aeropuerto, para mayores controles”, agregó.