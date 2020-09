Cartagena reabrió a los vuelos internacionales

Con la llegada del vuelo entre Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) y Cartagena y la salida de otra ruta Medellín – Cartagena – Miami, la capital del departamento de Bolívar retomó sus operaciones internacionales este sábado, convirtiéndose en la primera ciudad del país en lograrlo, luego de los cierres y restricciones originados por la pandemia de la Covid-19.

Le puede interesar: Gobierno aprobó 34 aeropuertos regionales para reactivación de vuelos domésticos

Las aerolíneas Viva Colombia (con la ruta saliente) y Spirit (con la entrante) fueron las encargadas de estos vuelos, con los que se espera continuar con el proceso de reapertura de cielos en Colombia, ya con las rutas internacionales. Cabe recordar que las nacionales fueron reactivadas desde el pasado 1 de septiembre.

El vuelo procedente de la ciudad de la Florida se cumplió en un avión Airbus 321 y con un cupo completo de 228 pasajeros, mientras que desde Colombia salieron 158 personas hacia los Estados Unidos. Varios pasajeros destacaron este hecho, resaltando la importancia histórica y turística de Cartagena, por un lado, y la necesidad de cumplir compromisos internacionales que tienen muchas personas, por el otro.

“Voy hacia New Jersey (…) ha sido difícil para encontrar los cupos, pero han sido muy rigurosos para verificar que no haya personas con los síntomas y me han cancelado varios vuelos, aunque ya conseguí uno, en medio de los protocolos para estos casos”, indicó Tatiana Rodríguez, una de las viajeras a Estados Unidos.

lea además: 2.480 personas podrán ingresar a playas en piloto de reapertura en Cartagena

Las autoridades aeroportuarias indicaron que la reapertura de vuelos desde y hacia Cartagena, se hará de manera gradual, iniciando este mes con las aerolíneas Spirit, Viva Air y American Airlines. En octubre seguirán Copa Airlines, JetBlue, Latam y KLM y se espera que así mismo se unan otras como Avianca.

Juan Francisco Espinoza, director de Migración Colombia, destacó estas operaciones y sostuvo que poco a poco el país debe ir retomando sus actividades y recuperar su economía, sin dejar a un lado los protocolos de bioseguridad adoptados para prevenir el contagio del Covid-19.

“Tenemos este sueño de volver a volar, reactivación económica de una manera responsable, hemos visto la felicidad de muchas personas de poder viajar nuevamente y eso nos da la señal de que vamos por buen camino (…) recordemos que Colombia no exige el certificado de salud para salir del país, pero sí deben estar atentos a los países a los que van, eso se debe hablar con las aerolíneas”, señaló.

Lea también: Autorizan bares al aire libre y pico y cédula se modifica en Cartagena

Desde Migración Colombia se hizo un llamado a los viajeros para que estén en permanente contacto con las aerolíneas y soliciten toda la información necesaria, respecto a los protocolos y exigencias de seguridad que hay en los países a los que van, en medio de la pandemia del Covid-19.