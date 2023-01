Cartagena subió el telón para la decimoctava versión del Hay Festival

La espera llegó a su fin, Cartagena nuevamente le abrió las puertas a la edición número 18 del Hay Festival, que estará en la ciudad hasta el próximo domingo 29 de enero.

El evento inició con un diálogo sobre el desarrollo de nuevos modelos de trabajo para la música, a partir de las prácticas tradicionales comunitarias, realizado al sur de la capital de Bolívar en la Institución educativa 14 de Febrero, del barrio el Pozón.

Este evento fue presidido por la agrupación chocoana La Pacifican Power; la ministra de Cultura, Patricia Ariza; y la directora del Hay Festival, Cristina Fuentes, quien se mostró complacida con llevar el evento a las comunidades de la ciudad.

“Estamos encantados de haber iniciado esta versión decimoctava del Hay Festival desde las comunidades. Yo creo que es importantísimo que este evento de literatura, ideas y conversaciones llegue a localidades de este tipo a inspirar la imaginación, para acercar la lectura a los niños, a darles herramientas para conocerse mejor y conocer su propia historia, con temas de inclusión, de cómo cuidar el medio ambiente, temas fundamentales para su futuro”, sostuvo Fuentes.

Por su parte, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, también destacó que el Hay festival tenga en cuenta a las comunidades más desfavorecidas para llevar cultura y arte, para que se instruyan y conozcan este tipo de eventos.

"Me parece muy importante que este festival llegue a la periferia porque hay varias Cartagena. Ir a esta parte de la ciudad, que es la expresión de la desigualdad, pero también es la expresión de la fuerza, pujanza y resistencia. Hoy este barrio es otro, frente al que yo conocí hace 20 años. Hay que trabajar con las niñas y las jóvenes, ellas son muy vulnerables”, dijo la ministra.

La primera jornada del Hay Festival tuvo en su programación una importante conversación de Andrés Mompotes, quien estuvo acompañado del guionista y director de cine español Fernando León de Aranoa, donde se tocó el tema de lo que ha sido su carrera en general y lo que fue su reciente trabajo presentado, ‘Sintiéndolo mucho’, un documental sobre la última década de Joaquin Sabina, quien sorprendió a todos cuando se conectó vía streaming a la charla.

“No espero que se lleven una imagen de mí, espero que vean a la persona y no al cantante, que es casi lo mejor del documental. Más, me conformo con que lo vean como lo han visto en el Festival de San Sebastián, en Madrid, o en otros tantos sitios. Lo que no me gusta es que en muchos años han llorado, nunca he entendido eso (entre risas), que mejor se rían y disfruten”, señaló el maestro Sabina.

Esa primera jornada del Hay Festival culminó con el concierto de la agrupación colombiana La Pacifican Power, una banda de música y un laboratorio de creación colectiva que busca promover las distintas manifestaciones culturales de la región del Pacífico colombiano, la cual ofreció un concierto para bailar y disfrutar, también acompañado con la Big Band de la Unidad de Cultura de Comfenalco de Cartagena, quienes estuvieron como teloneros.

Es importante mencionar que El Hay Festival tendrá a lo largo de los cuatro días más de 180 participantes procedentes de 21 países, entre ellos cinco premios nobel, como Abdulrazak Gurnah (Nobel Literatura), Serge Haroche (Nobel Física), Joseph Stiglitz (Nobel Economía), María Ressa (Nobel Paz) y Oleksandra Matviichuck (Nobel de la Paz el año pasado).