Cartageneros deberán pagar $50 mil millones en interés por obra inconclusa

El 26 de diciembre de 2006, se celebró un contrato entre la Alcaldía de Cartagena y el Consorcio Vía a Barú SAS, para las obras de la vía de Barú, que contempla 31 kilómetros y tenía previsto estar listas en 18 meses, sin embargo, llevan 16 años en su ejecución.

El pago de esta vía se hará a través de un acuerdo del Distrito y los ciudadanos que tienen predios en esa zona de Barú. Luego la Alcaldía contrata a un concesionario que es el encargado de ejecutar la obra, y es así como se dio inicio a la ejecución de esta obra.

Aunque en sus inicios el proyecto tuvo varios inconvenientes, uno de ellos la licencia ambiental que tardó cinco años en ser entregada, sigue pasando el tiempo y la obra no ha sido entregada. En diálogo con RCN Mundo, la directora de Valorización Distrital, María Isabel Lugo, confirmó que han solicitado al contratista la entrega de la obra, pero que al revisar los trabajos encontraron varias inconsistencias como grietas en la vía y lo más grave, que el ancho construido, no es lo establecido por las normas del país para recorridos terciarios.

“Al revisar los trabajos se encontraron que muy por el contrario a lo que establece la norma para las vías terciarias en Colombia que deben ser de 8 metros de ancho, la de Barú solo cuenta con 7 metros, porque según la respuesta del constructor así lo habrían acordado con los residentes”, dijo Lugo.

De acuerdo a la denuncia de Eduardo de Río, uno de los afectados y abogado, la oficina de Valorización Distrital les envió un cobro coactivo a 486 ciudadanos por $50 mil millones de pesos correspondientes a intereses y actualización de capital, superando así el 360% el costo inicial de la deuda, lo que para los afectados, esto sería “Anatocismo”, es decir, una acumulación de intereses sobre intereses.

“Estamos asombrados porque fuimos a pedir la cuenta del saldo y nos dijeron que deberíamos de intereses $50.000 millones. En Colombia de verdad nunca se ha visto esta clase de decoro, porque eso me recuerda UPAC que la Corte tumbó y dejó sin efecto el anatocismo, o sea, el capital lo suben, lo actualizan y después de actualizarse capital te cobran una tasa de interés de mora”, dijo del Río.

“Es un anatocismo lo que estamos hablando, que es interés sobre interés. Esto no lo puede pagar nadie y eso fue declarado en Colombia ilegal. Nosotros le dijimos a la directora de Valorización de Cartagena que, cómo podría suceder esto y ella aceptó que es un cobro ilegal y que no se puede pagar de ninguna forma. Ahora, el cobro de esos intereses nos debe recordar”, agregó.

Así mismo cuestiona, “cómo así que el distrito dice que eso es ilegal, pero lo acepta, porque ellos dicen que la cartera la maneja, es el contratista, que no la manejan ellos; entonces eso es algo ilegal, totalmente, porque la relación que debemos tener los que pagamos la carretera es con el Estado, no con un particular. Ahora los negocios que la alcaldía haga con los señores concesionarios de la carretera no son problema nuestro, pero ellos con nosotros, si tienen que rendirnos cuentas. El distrito no puede pasarnos ese problema que tiene con el concesionario”.

Dicen que jamás aprobaron modificación en el ancho de la vía, como lo dijo el constructor, “nosotros no podemos violar las normas entre otras cosas, pues son normas de seguridad que son importantes. No podemos decir que la carretera para que salga más barata se hagan con huecos o le hagan una chiquita, porque es imposible, entonces eso es, es una excusa.

Finalmente piden, “que el alcalde de Cartagena, que supuestamente está haciendo una lucha contra la corrupción, tiene que pronunciarse inmediatamente en las próximas 48 horas sobre esta demanda que presentamos de acción popular, entre otras cosas la contestó el distrito y acepta en la contestación de la demanda que todo esto es cierto. Entonces no hay que discutir más, simplemente hay que tomar una decisión.