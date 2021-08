Casi que de manera extorsiva le piden a Barranquilla para el Transmetro: Alcalde

Tras tres días de cese operacional por parte del Transmetro, finalmente el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se refirió a la crisis financiera en que se encuentra el Sistema Masivo de Transporte e indicó no tiene por qué ser solo los contribuyentes barranquilleros los que aporten los dineros para su operación, teniendo en cuenta, que de los 65 mil usuarios que a diario movilizaba el sistema, cerca de 25 mil son del Distrito, mientras que el resto, son del municipio de Soledad.

No obstante, el Distrito de Barranquilla señaló que no dejará de ser un actor fundamental en el proceso de garantizar una óptima operación del sistema integrado de transporte masivo Transmetro, pero es necesario que otros actores aporten lo que se requiere para su funcionamiento adecuado.

“Barranquilla está dispuesta a seguir aportando, pero necesitamos el acompañamiento de parte del Gobierno nacional, el cual en la reforma tributaria ha dicho que va a aportar el 50% del déficit. Como nosotros hemos aportado ya $40.000 millones ellos podrían devolver una parte y estamos dispuestos a que esa devolución que nos hacen la inyectemos nuevamente al sistema”, explicó Pumarejo.

El mandatario aseguró que ese alivio se le puede brindar al sistema, pero es necesario que los transportadores vuelvan a aportar los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) -que proviene de las tarifas de los buses tradicionales-, que los bancos acompañen con el perfilamiento de los créditos y con el alivio de la tarifa en este momento.

“El llamado a los transportadores es: dejemos de buscar culpables y busquemos salidas y aliados. Y el Distrito de Barranquilla ha sido su único aliado, porque la liberación de las tarifas por parte de los bancos, que estaban quedándose con el 100% del recaudo por cuenta del no pago de los créditos bancarios, se dio gracias a la gestión del Distrito de Barranquilla, y al mismo tiempo, los $40.000 millones de pesos que han recibido de auxilios han provenido de los impuestos y del esfuerzo de los barranquilleros, de más nadie”, agregó el alcalde.

Asimismo, el alcalde indicó que el Sistema Masivo de Transporte de Barranquilla está mal planteado desde que comenzó y que la solución sería la integración del transporte urbano que se espera se pueda dar el próximo año.

Dineros del FET

Cada vez que un barranquillero usa un bus particular paga 260 pesos para aportarle a la tarifa de Transmetro, y con eso se solventa la crisis de Transmetro. “Como estábamos en pandemia y había bajado mucho el número de personas usando el bus, les dijimos ‘no aporten al FET’. Este año volvimos a arrancar y les dijimos que aporten 100 pesos y subimos la tarifa para que no les costara más, que esos 100 pesos salieran de un incremento tarifario. Pero este año no se han hecho los aportes adecuados a ese fondo y por eso están faltando entre 4 y 5.000 millones de pesos. La plata que está faltando no la han pagado los transportadores”.

Para el mandatario, si los transportadores hubieran hecho los aportes -que corresponde a dineros públicos- no estaría en crisis el sistema. Derivado de esa situación, cursan demandas civiles y penales contra aquellos que no tienen voluntad de girar los aportes.

“Tenemos que volver a un FET de 200 pesos, y que sea pagado por los operadores grandes del Transporte Público Colectivo, en el que la mayoría son socios de Transmetro. Ahí estamos dispuestos a aportar los famosos $10.000 millones de pesos adicionales, pero poco a poco, mes a mes, viendo que se cumplan los compromisos, y que al mismo tiempo veamos que se mejora la calidad del servicio para el usuario, con unos buses que mejoren en su calidad de mantenimiento, y nos den para llegar hasta el momento en el cual hagamos la integración tarifaria y podamos tener buses nuevos en toda la ciudad de Barranquilla”, dijo el alcalde.