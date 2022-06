Caso del bebé muerto en las playas de Santa Marta: Fiscal dice que la mamá lo ahogó

El director seccional de Fiscalías del Magdalena, Ricardo Romero Moreno, señaló que Yenni Alexandra Higuera Casallas ahogó a su pequeño bebé de 15 meses de nacido en las playas de Buritaca, corregimiento de Guachaca en Magdalena.

“La madre del menor llagó con el menor y presuntamente ingresó con él al mar y luego lo habría sumergirlo, hasta causarle la muerte, y posteriormente se alejó del lugar. El menor fue encontrado un día después en las playas de Buritaca. Según el dictamen médico legal, la víctima murió por asfixia y sumersión”, aseguró el Fiscal Romero Moreno.

Después de haber sido capturada en la ciudad de Bogotá, por el personal de investigación criminal de infancia y adolescencia de la ciudad de Santa Marta, Higuera Casallas fue trasladada por personal de la Policía Metropolitana hasta la Fiscalía seccional del Magdalena, para rendir indagación en audiencia por el delito de homicidio agravado.

En la audiencia que se llevó a cabo en horas de la tarde de este miércoles 8 de junio en la ciudad de Santa Marta y que duró cerca de cuatro horas, se le imputó a Yenny Alexandra Higuera Casallas, Madre del bebé, medida de aseguramiento intramural por homicidio agravado culposo; según información preliminar, la condena de la mujer podría llegar a segunda instancia.

La decisión fue tomada por la Fiscalía del Magdalena, después de haber cotejado la información y recolectado todo el acervo probatorio que estableció la responsabilidad de Yenni Alexandra Higuera Casallas.

Es importante destacar que Yenni Alexandra Higuera Casallas estuvo desaparecida durante casi dos semanas, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del menor y apareció de manera repentina en la ciudad de Bucaramanga, dónde finalmente se reencontró con su mamá y juntas viajaron a Bogotá.

Mientras el padre del menor esperaba el resultado de la prueba de ADN, que lo certificaba como el verdadero padre del bebé, la mamá y la abuela materna del menor se instalaron en una clínica de salud mental para que Higuera Casallas pudiera reposar de sus presuntos trastornos patológicos.

Durante su hospitalización, la mujer de 26 años no brindó información a las autoridades, pero una vez le dieron alta médica se dirigió hasta la comisaría de familia para denunciar a Edwin Guerrero Sánchez, por presunta persecución.

Así lo declaró la madre del bebé ante la comisaría de familia. “Yo salgo de la clínica de redes de médicas de reposo el día 8 de mayo, y mi familia me empieza a contar que el señor Edwin ha aprovechado de los medios de comunicación para hacer especulaciones referentes a la muerte de mi hijo y para hacer falsas acusaciones, salen noticias diciendo que yo me aprovechaba del niño, que yo lo utilizaba a mi hijo para desquitarme de él, esas cosas no son ciertas y me generan más desespero e intento volverme a hacerme daño”, aseguró Higuera Casallas.

Con la captura y el envío a la cárcel de Yenni Alexandra Higuera Casallas, se va cerrando otro capítulo de la muerte del bebé, cuyo cuerpo fue hallado en las playas de Buritaca, el pasado 4 de abril de 2022.