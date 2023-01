Caso La Mojana: Levantan bloqueo de vías en Córdoba tras acuerdo con el Gobierno

Después de los compromisos adquiridos por el director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, sobre la contratación de obras para iniciar el cierre del boquete de 'Cara de Gato' en el río Cauca y la intervención del canal de La Esperanza, los damnificados por la inundaciones en La Mojana decidieron levantar los bloqueos de vías en Córdoba y permitir el paso de vehículos en la Troncal de Occidente.

“Tenemos una empresa con la que hoy legalizamos el contrato que nos va a suministrar la draga anfibia que es lo que no tiene el Ejército, porque el Ejército no puede intervenir, porque no tiene los equipos ni la capacidad operativa, es ponerle a ellos lo que no tienen para que hagan el resto”, agregó el funcionario.

Explicó que mañana comienza el cronograma con un experto en dragados de Cartagena, y de manera conjunta, se coordinará con el Ejército Nacional la llegada de equipos y montajes para iniciar trabajos a más tardar el próximo viernes.

Este martes fue el séptimo día de los bloqueos en la vía que comunica a Córdoba con Antioquia, en el puente del San Jorge, por parte de agricultores y ganaderos entre Montería y Caucasia, en ambos carriles, para exigir al Gobierno Nacional obras para tapar el boquete de 'Cara de Gato' en el río Cauca y otros trabajos para contener las inundaciones.

A raíz de estos bloqueos la Defensoría del Pueblo evidenció una reducción del 50% de camiones que a diario abastecen las plazas de mercado de Montería y Sincelejo, que provienen del interior del país, principalmente con frutas y hortalizas, entre otros productos.

De acuerdo con las cifras de la Terminal de Transporte de Montería, la movilidad de pasajeros desde esta ciudad hacia otras partes del país estuvo reducida en un 30%, y en igual relación, desde de Sincelejo.