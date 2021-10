Casos de dengue en Cartagena aumentaron 300 %

En Cartagena sigue la preocupación por el aumento en casos de dengue en diferentes sectores que, incluso, ha provocado la muerte de 16 personas, de las cuales ocho están confirmadas, tres descartadas y cinco en estudio, algunos de ellos son menores de edad.

De acuerdo al informe que entregó el Departamento Administrativo Distrital de Salud, solo la localidad de la virgen y turística concentra aproximadamente el 44,1% de los casos dengue. Hoy por hoy se han presentado 2.114 casos, 72 de ellos en estado de gravedad.

"En este momento, el Dadis no está tomando cartas en el asunto, está mirando para otro lado, no tenemos ni idea, la situación es preocupante, la subida del dengue del 2019 a la fecha, 2021, ha subido el 300%, y si después de esto no se toman decisiones, entonces, ¿qué vamos a esperar?", dijo Andrés Ochoa, veedor de salud en Cartagena.

Frente a esta situación, una veeduría de salud, a cargo de Andrés Ochoa, se presentó denuncia pública ante las autoridades en contra del departamento de salud, porque, al parecer, no se han hecho esfuerzos suficientes para mitigar esta situación.

“La denuncia va dirigida contra el Departamento Administrativo Distrital de Salud por la presunta omisión del manejo del dengue en Cartagena, y se fundamenta en las cifras y el mal manejo que se le está dando al dengue en la ciudad”, manifestó Ochoa.

Continuó diciendo: “en reiteradas ocasiones hemos presentado denuncias públicas donde le manifestamos a los entes de control de la situación que se está presentando con estas anomalías. El Dadis no ha respondido a nuestras solicitudes y día a día vemos que se incrementa el dengue hasta el punto de llegar hasta la fecha con una cifra de 16 menores fallecidos en Cartagena”.

Cerca del 31% de los casos de dengue se concentran en los barrios El Pozón, Bayunca, Nelson Mandela, Pontezuela y Olaya Herrera; en este último, justo en el sector Ricaurte, falleció un menor de edad el pasado viernes por dengue.

“Por tal motivo hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que se apersone de la situación, porque es sumamente grave, cada día hay más enfermos y muertos; Cartagena está inmersa en diferentes casos de covid-19, sarampión, rubiola y ahora dengue, sin mencionar la problemática de los jóvenes intoxicados con drogas sintéticas”, aseveró.

Según el grupo de edad, la población menor de 15 años es la más afectad, aportando el 65,1% y 62,5% de los casos de dengue y dengue grave. Encontrándose el grupo de 10 a 14 años quienes aportan la mayor proporción.