Celebración de Amor y Amistad está prohibida en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, reiteró el llamado a mantener los protocolos de bioseguridad y guardar las disposiciones establecidas con motivo de la conmemoración del día de Amor y Amistad, aclarando que las fiestas y eventos públicos o privados están prohibidos, de acuerdo al Decreto 0732 de 2020.

La autoridad distrital invitó a la comunidad a no bajar los brazos en la lucha contra el COVID-19, siguiendo las recomendaciones y obedeciendo la norma.

“Este fin de semana es donde celebramos el día del Amor y Amistad. Les hago un llamado y una petición a que lo hagan en familia, que lo hagan con sus seres queridos, pero que no es el momento de hacer fiestas”, indicó el mandatario.

La disposición busca evitar aglomeraciones y generar respeto y reverencia por los fallecimientos que ha dejado la patología en la ciudad.

“Por respeto a las personas que acaban de fallecer, por respeto al dolor y, además, por respeto a que no hemos terminado. Esta pandemia no se ha acabado y si bien vamos, poco a poco liberando la posibilidad de ir a trabajar y de disfrutar, algunas actividades que antes estaban prohibidas, no podemos bajar la guardia”, agregó el jefe de la administración distrital.

El mensaje es claro y no hay posibilidad de desafiar las normas, en cuanto a la generación de multitudes. “No es el momento de hacer fiestas, no es el momento de hacer reuniones masivas. En Barranquilla no están permitidos los eventos sociales, no están permitidas las celebraciones familiares masivas. Quédate en tu casa, celebra con tu familia, si vas a salir, sal a un restaurante, como está permitido, pero siempre cumpliendo con las normas de bioseguridad”, puntualizó la autoridad local.

Con el fin de verificar el cumplimiento de las normas, decretos y protocolos de bioseguridad, la Secretaría de Gobierno y la Oficina para la Seguridad y Convivencia, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Barranquilla, adelantarán operativos durante el fin de semana en las cinco localidades de la ciudad.