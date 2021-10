A chilena en Cartagena le ofrecieron dinero por la virginidad de su hijo

La prostitución, la explotación sexual infantil, la venta y consumo de sustancias psicoactivas han tomado fuerza en Cartagena, al gobierno distrital y las autoridades se les ha dificultado tomar el control de la situación en el Centro Histórico.

El general de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Nicolás Zapata, lamentó que algunos turistas vean el turismo sexual como una alternativa, "da tristeza y lo digo con todo, yo no soy de acá de Cartagena, recién recibo la Policía Metropolitana, ayer estuve caminando el Centro Histórico sobre la media noche y da tristeza como algunos turistas ven solamente el turismo sexual como una alternativa", dijo el coronel.

El oficial agregó que "Nosotros vamos a trabajar mucho en acciones preventivas, con todo el respeto que merecen las personas y con todo el respeto de las necesidades que puedan tener, pero tenemos que recuperar el centro histórico, tenemos que devolver ese romanticismo y esa cultura que ha estado toda la vida. Desde hoy vamos a desarrollar unos planes diferenciales".

Desde el Concejo Distrital reprocharon que la administración de William Dau no implemente medidas, cuestionaron si era una estrategia de su gobierno dar a conocer de esa manera a la ciudad.

"¿Por qué tenemos que mostrar esta vitrina tan negativa para el turismo en Cartagena?, nosotros no podemos seguir mostrando esta cara de la ciudad, no podemos seguir permitiendo la ciudad se hunda en este abismo donde estamos. Si es algún tipo de estrategia que hoy se está viendo reflejada con esta administración, de querer mostrar esa cara, pues nosotros no podemos seguir permitiéndolo, aquí hay que tener un sentido de pertenencia", sostuvo el concejal Oscar Marín.

El cabildante también denunció que, "una ciudadana proveniente Chile hacía referencia sobre la situación penosa que vivió en la ciudad de Cartagena, donde la abordaron y le ofrecieron dinero por quitarle la virginidad a su hijo de 12 años".

“Ella llegó al hotel desesperada a buscar a su otro hijo y se fue de la ciudad. No termino sus vacaciones”, puntualizó.

El concejal Oscar Marín fue enfático en decir que, “esos son hechos que aquí no se deben presentar desde ningún punto de vista, ni ético, ni moral (...) eso deja a la ciudad frente al mundo muy mal ubicada, no solamente en todo este tema de prostitución que se vive si no también la mendicidad que se encuentra, los habitantes de calle por doquier en el Centro Histórico", concluyó Marín.