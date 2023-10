Cierre total de la vía Cartagena - Barranquilla por protestas en el peaje de Marahuaco.

Un nuevo bloqueo se presenta en el peaje de Marahuaco, sobre la vía el mar, lo que representa un cierre total de la vía que conduce de Cartagena (Bolívar) a Barranquilla (Atlántico). En esta ocasión el gremio de conductores de volquetas se tomó las vías de hecho para llamar la atención de la ANI.

“Estamos en la comunidad de Arroyo Grande, donde hay un bloqueo total de la vía, porque la ANI no cumple los acuerdos, siempre mesas de trabajos y luego no aparecen las actas de compromisos, dando como resultado este tipo de problemáticas, cierre total de la vía”, explicó Lesbia Santiago De Arco, líder de Arroyo Grande.

La líder también explicó que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, no ha incluido al gremio de los volqueteros en la tarifa diferencial, motivo por el cual se adelanta esta protesta.

“La ANI no ha incluido al gremio de los volqueteros en la tarifa diferencial, ellos no gozan de esa tarifa. Aparte, la ANI no los invita a las mesas de trabajo generales, sino que los invita a mesas aparte, lo que quiere decir que la ANI está en procedimientos irregulares con este gremio”, indicó.

A su vez, los inconformes invitaron al alcalde de Cartagena, William Dau, a que se hiciera presente y no abandone a las comunidades con esta problemática.

“Invitamos al alcalde William Dau, para que se haga presente, para que no abandone a las comunidades en esta problemática que está acabando a los corregimientos de la zona norte, desde Arroyo de Piedra hasta Palmarito. Estas comunidades estamos sufriendo”, puntualizó Santiago de Arco.

Es preciso recordar que las comunidades de esta zona de la ciudad han venido realizando protestas y bloqueos de esta importante vía exigiendo el desmonte o reubicación de este peaje.