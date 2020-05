Clínicas de Valledupar podrían dejar de atender casos de coronavirus por falta de recursos

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, del Cesar a través de un comunicado hicieron un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que vigile y ordene los pagos que las EPS y las aseguradoras tienen pendientes con la red privada de atención en el departamento.

"Hasta el 12 de mayo es el plazo límite, de lo contrario no se atenderán pacientes infectados por coronavirus o con síntomas respiratorios, en las clínicas del Cesar", dijo Álvaro Portilla, gerente de la clínica Erasmo en Valledupar.

“Nosotros venimos suplicando que haya equilibrio en el sistema, los recursos los acaparan las EPS, hace mas de 5 años tenemos cuentas pendientes y como las cosas no se solucionan pues no vamos atender pacientes, si no garantizamos la salud de nuestro personal y como la protesta es la salida, pues les decimos que se nos están acabando los insumos, ya no podemos comprar elementos de protección", añadió Portilla.

Según las entidades prestadoras de salud, antes del inicio de la pandemia, las EPS venían pagando con cierta regularidad, pero una vez inició la emergencia sanitaria las facturas están represadas y los recursos propios se agotaron para equipar las aéreas y poder atender pacientes con coronavirus.

Cabe destacar que son más de 700.000 millones de pesos los que adeudan las EPS, con las clínicas de Valledupar, a esa cifra hay que sumarle el saldo, también millonario a los prestadores de atención ambulatoria, como consultorios odontológicos, servicio de fisioterapia, laboratorios clínicos, entre otros.

Los representantes de la IPS esperan un dialogo con las autoridades en salud que permita detener la decisión de cerrar sus puertas para pacientes con COVID-19, lo cual provocaría un colapso en las urgencias de la red pública, que carece de capacidad operativa ante un aumento de casos de la enfermedad.