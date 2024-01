Cocheros de Cartagena rechazan prototipo de choces eléctricos de Alejandro Riaño

Para esta semana se espera la presentación del primer prototipo de coche turístico en Cartagena por el comediante Alejandro Riaño y la Alcaldía Distrital, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz.

En una reunión reciente, el mandatario de los cartageneros anunció que el comediante haría parte del proceso de sustitución porque se ha considerado como la primera propuesta oficial con miras al reemplazo definitivo de los coches de tracción animal, hacia una nueva alternativa concertada hacia un turismo sostenible y amigable con el medio ambiente.

Cabe resaltar que este no se trata del modelo definitivo en reemplazo de los coches de tracción animal, teniendo en cuenta que su escogencia estará sujeta a las opiniones y aportes de los cocheros de la ciudad, además de la evaluación de diversos factores con relación a su funcionamiento y sostenibilidad, tras el desarrollo de la prueba piloto.

Julio Martínez, miembro de la Asociación Cartagenera de Cocheros reveló que por primera vez se reunió con la administración Distrital para llegar a una decisión en torno a este tema.

Sin embargo, aseguró que la Asociación Cartagenera de Cocheros no hará parte de la presentación del prototipo de Alejandro Riaño.

"Nosotros sentamos la posición ante el alcalde. Le aclaramos que no vamos a participar ni apoyar este prototipo de coche eléctrico del comediante. Sabemos que él viene, hará la presentación en un acto simbólico va a presentar el vehículo, pero nosotros no estaremos ahí", dijo.

Explicó que nunca han estado de acuerdo con esta propuesta porque ya han viajado a países donde han fracasado: "Es un vehículo casi igual al que fue implementado en Santo Domingo y en Guadalajara, México, el cual fue un total fracaso".

Añadió que "nosotros desde que el comediante en el año 2021 intentó con la administración pasada ponerlo a circular, le pedimos y solicitamos un concepto al Ministerio del Transporte y nos contestaron que ese vehículo no podía circular porque no está regulado, reglamentado y no está homologado, por esta razón el señor Riaño no pudo poner a circular el vehículo en Cartagena".

Para Martínez, "duró 2 años con el vehículo guardado. Entonces, sabiendo que iba a insistir, nosotros fuimos a Santo Domingo y a Guadalajara, a comprobar de primera mano la operatividad de ese servicio, porque es la única parte en el mundo donde han tratado de implementar esta modalidad".

Sin embargo, añadió Martínez, "cuando llegamos a revisar ese tema, nos encontramos que algunos vehículos habían generado incendios o accidentes relacionados , tampoco habían pensado en algunas cosas importantes como la carga para estos coches eléctricos y eso representó un problema en su momento para estos lugares".



Indico que la asociación presentará dos prototipos también a la alcaldía distrital.

Alejandro Riaño, quien desde el 2021 ha venido liderando una campaña para la sustitución de los caballos cocheros en Cartagena, anunció que ya está listo el primer coche eléctrico para hacer la transición.

“Gracias a la sociedad civil que hizo su aporte, esto es de ustedes. Gracias a los que creyeron y me siguieron en esta locura. Gracias a la nueva Alcaldía por darle viabilidad a este tema tan importante no solo para la ciudad sino para el país entero”, dijo Riaño, luego de su reunión con el primer mandatario de los cartageneros Dumek Turbay Paz.

El comediante aseguró que más de 2.000 personas donaron para que el coche fuera una realidad. Este martes 16 de enero será presentado a la ciudadanía.