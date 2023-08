Colapso en el centro de salud de San Javier, Sierra Nevada, por intoxicación de 95 niños

Momentos de pánico vivieron los padres de familia de los 95 estudiantes intoxicados por la ingesta de alimentos que suministró el PAE en el corregimiento San Javier de la Sierra, en Ciénaga, Magdalena.

Los 95 estudiantes comenzaron a presentar síntomas de vómito, diarrea, fiebre, hinchazón en el rostro, y pérdida en la movilidad de las piernas, luego de haber ingerido un pollo desmechado con bollo y jugo de mora con leche.

Tras la emergencia, los profesores y padres de familia llevaron a los menores intoxicados hacia el único centro de salud del corregimiento, pero colapsó por no tener la capacidad para atender una emergencia sanitaria.

La crisis en el puesto de salud se evidenció con la falta de medicamentos para atender a los estudiantes.

Una de las madres de los menores, aseguró a La FM de RCN que, “el único centro de salud que tenemos no cuenta con un médico presencial, sólo tiene dos enfermeras, no tenemos insumos ni medicamentos, nada más hay tres camillas, la situación aquí, en el corregimiento de San Javier de La Sierra, es crítica en materia de salud, porque no tenemos derecho a enfermarnos”, puntualizó.

La mujer añadió que, “no había insumos para canalizar, nos tocó ir a las droguerías para comprar lo que se necesitaba, pero lo triste fue que en las farmacias tampoco había los suficientes insumos”.

Es de anotar que, los menores tuvieron que ser atendidos en colchonetas tiradas en el piso, las únicas dos enfermeras que prestan su servicio, no dieron abasto para atender la emergencia que se presentó con los casi cien estudiantes.

Hasta el momento la secretaría de Salud y los administradores del Programa de alimentación escolar PAE, no se han pronunciado al respecto, durante la mañana de este viernes, sostuvieron una reunión donde también participaron funcionarios de la secretaría de educación.

Las clases fueron suspendidas hasta nueva orden.