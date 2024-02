Colombiana ya no combatirá contra las fuerzas de Putin: recibió donación para extraer biopolímeros

Es de recordar que, en una entrevista con la FM de RCN, la guacharaquera de 39 años de edad anunció que se uniría a la Legión de Defensa Territorial de Ucrania en Europa del Este para combatir la guerra.

"Dos son los motivos que me impulsan: adquirir experiencia y la necesidad de reunir fondos para una cirugía que requiero y que mi EPS no cubre. Llevo once años sufriendo las secuelas de los biopolímeros, he pasado por múltiples cirugías y aún no he podido resolver este problema".

La cirugía está programada para finales de febrero en Bucaramanga, coincidiendo con la fecha que Quintero tenía fijada para su viaje a Ucrania.