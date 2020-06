Comerciantes cerrarán el mercado de Bazurto desde la madrugada de este martes

Los comerciantes mayoristas manifiestan que en medio de esta emergencia, han tenido pérdidas que superan el 70%, “han bajado mucho las ventas, en un 70% y hasta en un 80%, esto podría generar que haya despidos masivos, por eso vamos a cerrar el mercado, de manera voluntaria, no vamos a atender a nadie, ni a comerciantes minoristas ni a tenderos”, aseveró.

“Nosotros hemos tratado de hablar con la Administración, pero no hemos sido escuchados, no tienen en cuenta los desafíos de las personas que vienen y los que estamos aquí, estamos en un mercado que se está trasladando a otros barrios de la ciudad”, explicó uno de los vendedores.

En la ciudad, habitantes de los sectores afectados como el barrio Martínez Martelo y El Prado, en múltiples oportunidades se han visto en la obligación de cerrar sus calles, para impedir el paso de vendedores.

Por otra parte, cuestionan que la alcaldía de Cartagena exija protocolos de bioseguridad a cada uno de los propietarios, sin tener el control ellos mismos sobre los puntos de acceso a la plaza principal.

“Ellos (la Administración y la Policía) no aplican las líneas de distanciamiento, no hay lavamanos, no hay gel antibacterial, y las aglomeraciones después de las vallas son notorias”, sostuvo Juan Guillermo González

Los propietarios de estos comercios piden que se extienda el horario de atención hasta las 12 del mediodía y que les permitan hacer domicilio, respetando las medidas de bioseguridad, evitando las aglomeraciones.