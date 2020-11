"Tengo que decirlo con tristeza: la Policía Nacional ayudó a robar. Es triste". Su hijo interviene y cuenta: "A mí me tocó armarme dentro del supermercado para que no se metieran. A todos los comerciantes nos tocó encerrarnos armados porque la policía no dio apoyo, la gente robando y decían que se iban a meter a las malas. Nos tocó ponernos firmes o de lo contrario hubieran saqueado todo".

Llegó hace 40 años, trasladado para el Banco de la República, se casó con una raizal. Hoy tiene dos hijos y se quedó viviendo como isleño. Cuando el banco fue cerrado, con su mujer tuvieron alquiler de autos, restaurantes, almacenes de ropa y calzado y finalmente un almacén de alimentos víveres: "Desde hace 25 años hemos venido trabajando en eso".

“El huracán Iota arrasó con todos los negocios y los dos establecimientos que teníamos en el centro, una miscelánea y el supermercado en ruinas ,y lo que quedó fue dañado por el agua que llegó a metro y medio de altura".