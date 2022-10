Comerciantes definen movilización contra régimen tarifario de energía en la costa Caribe

Voceros de todos los departamentos dijeron sí a esta convocatoria que pretende movilizar a la región Caribe, en contra de lo que han catalogado como abuso y la afectación económica por el incremento de las tarifas eléctricas en la costa colombiana.

En reuniones desde el viernes pasado, durante el fin de semana, con organizaciones de la comunidad y gremios de toda la región y con una reunión definitiva realizada el martes 18 de octubre, con los coordinadores de los siete departamentos del Frente Amplio de Usuarios del Caribe, se definió para el próximo 9 de noviembre llevar a cabo la primera gran movilización en rechazo al régimen tarifario de energía actual.

Le puede interesar: Rescatan a cinco tortugas marinas en La Guajira que serían vendidas en mercado ilegal

Han indicado que, en el marco de este proceso organizativo, continuarán las reuniones presenciales; una de estas será en Cartagena organizada por el Frente Amplio y Asocentro Cartagena, a la cual asistirá la directora de Asocentro Barranquilla. En Valledupar también se está organizando una marcha de antorchas el viernes 21 de octubre con los mismos propósitos.

Asimismo, en Santa Marta, Magdalena se eligió el comité coordinador del Frente Amplio de ese Departamento; mientras que en La Guajira se ha adelantado importantes actividades como el Foro Eléctrico y la Audiencia de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes sobre las tarifas eléctricas de la Costa; por su parte, desde Sucre y Córdoba esperaron ansiosos la fecha definitiva para ajustarla a sus procesos en contra del régimen tarifario y temas afines con la energía, resaltando que todas las marchas concluirán en las sedes de AIR-E y Afinia-EPM, según el caso.

Lea también: Capturan a extorsionista que se hacía pasar por miembro de la Sijín en Montería

Frente a esto, han señalado que solo estarán enfocados en la derogatoria del régimen tarifario actual para la Región Caribe; en decirle no al sistema de medición inteligente AMI, que según la sentencia de la Corte Constitucional C-186 de 2022 no es obligatoria; "no al cobro de la cartera antigua de Electricaribe; que la Superservicios cumpla un papel en defensa de los usuarios y de vigilancia y sanción a las empresas cuando violen la ley y las normas, y en que el Gobierno Nacional establezca una Mesa de Concertación Regional sobre el tema tarifario con las fuerzas vivas de la Costa Atlántica".