Comerciantes del Magdalena denuncian cobros exorbitantes en las facturas de energía

En Plato, Magdalena, varios comerciantes han tenido que cerrar las puertas de sus negocios, porque aseguran que no tienen plata para pagar los elevados costos en las facturas de energía eléctrica.

Los recibos llegan hasta en 22.000.000 millones de pesos. Los comerciantes aseguran que sus finanzas se han visto afectadas por los altos costos del kilovatio en las facturas.

Afirman además que los recibos del servicio público les llega mensualmente entre $20.000.000 y $22.000.000 millones de pesos, mientras que en otros negocios, que solo trabajan cuatro horas del día, el valor de la factura de la luz llega de siete a ocho millones de pesos.

Los pequeños y medianos empresarios aseguran que están cansados de que gran parte de las ganancias de sus negocios, sean para pagar las costosas facturas de luz.

Hasta el momento son doce los negocios que se han declarado en quiebra, porque las ventas de sus productos disminuyeron y las facturas llegaban elevadas.

Rosa María Peñaloza es una de los comerciantes del municipio que se vio afectada, y aseguró a La FM de RCN que “por lo menos doce negocios del municipio Plato han quebrado, hemos tenido que cerrar las puertas de nuestros negocios porque no tenemos dinero suficiente para pagar los latos costos de las facturas de la luz, el agua también nos llega cara”.

Edinson Ocampo, propietario de un reconocido local comercial, asegura que “en el negocio no tengo aire acondicionado y aun así la factura de energía eléctrica me llega por más de 3,000.000 de pesos, eso no se justifica”.

Alfonso Gutiérrez es otro de los comerciantes que dialogó con La FM de RCN Radio, y aseveró que “todos los meses tengo que pagar 22,500.000 pesos en servicio de energía, es una suma millonaria, tengo que pagar nómina y solventar otros gastos que genera mi negocio, no es justo que gran suma de dinero se vaya para las arcas de la empresa Air-e, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que regule las tarifas en la costa Caribe”.

Los comerciantes aseguran que están cansados de hacer solicitudes y enviar peticiones escritas a la empresa porque no han obtenido respuesta.

Es de anotar que, el pasado mes de mayo, el gremio de comerciantes realizó un plantón en la plaza principal del municipio Plato, donde exigían al alcalde Jaime Peña Peñaranda, al presidente Gustavo Petro y a la empresa Air-e, regular los precios en los kilovatios.

La movilización se concentró en la plaza y se dirigieron hacia las oficinas de la empresa Air-e, pero no obtuvieron solución, situación que produjo el cierre de algunos negocios y la declaratoria de insolvencia económica de una docena de comerciantes.