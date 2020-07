Comerciantes en Barranquilla protestan por no ser tenidos en cuenta en plan de reactivación

Propietarios de establecimientos comerciales del centro de Barranquilla, adelantan una protesta pacífica, con el fin de llamar la atención de las autoridades, ante lo que consideran un supuesto procedimiento discriminatorio y desigual, por parte de la administración distrital, con respecto a su actividad.

De acuerdo a los manifestantes, las ‘desiguales’ medidas adoptadas por la alcaldía, para contener la propagación del COVID-19, los está afectando económicamente.

La actividad inició desde de las 9:00 mañana y se lleva a cabo en diversos sectores del centro de la ciudad, como el Paseo de Bolívar, calles 30 y 32, Plaza de San Nicolás y carreras 40, 41 y 42.

En los puntos establecidos, igualmente se realizan concentraciones, a manera de cadenas humanas, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y uso de tapabocas.

La directora de Asocentro, Dina Luz Pardo, entregó detalles de la iniciativa.

“Se hará una marcha en el punto, es decir, un resonar de pies en el mismo punto de ubicación, dando a entender del interés, la intención y el deseo que tienen los pequeños y medianos comerciantes del centro de la ciudad de marchar hacia un futuro mejor, con una economía sostenible, en medio de una pandemia”, indicó la directora del gremio.

Los dueños de locales, expresan que han sufrido discriminación por parte de la autoridad distrital, en cuanto al manejo de medidas de bioseguridad.

“Han considerado que la forma como se ha manejado o estigmatizar un sector, como el centro de la ciudad, no ha sido lo mejor, ha sido desafortunado por parte de la administración. Ellos han demostrado tener sus protocolos al interior de sus establecimientos de comercio”, agregó la líder del sector.

Los comerciantes igualmente quieren tener claridad sobre el tema de los días anunciados para la reapertura de sus locales.

“Se espera que no se dilate más la fecha de apertura. Hasta el momento hablan de tres fechas, comprometidas por parte de la administración y no tienen claro si se les va a cumplir en la fecha que se les ha dado para apertura, el próximo 27 de julio. También están protestando por la desigualdad, en cuanto a que se le prohibió a este sector de la economía, vender productos no esenciales, cuando las grandes superficies lo han hecho en estos 100 días”, puntualizó Dina Luz Pardo.

Los manifestantes llegaron a los lugares de concentración, vestidos de negro, banderas oscuras y carteles alusivos a la protesta. Algunos portan imágenes de ataúdes, en los que se lee, “nos están matando de hambre”.