'Comité anti peajes' de Cartagena denuncia amenazas contra sus miembros

Miembros del denominado ‘Comité anti peajes' que exige que las autoridades en Cartagena ordenen el cese del cobro de los mismos, denuncian que han recibido amenazas en contra de sus vidas, por parte de desconocidos.

Advierten que estas intimidaciones surgen a raíz de su activismo en torno a diferentes causas que lideran, dentro de las que se encuentran las manifestaciones y protestas ciudadanas en pro de la suspensión del cobro y desmonte de los cuatro peajes internos de la ciudad.

Lea también: Denuncian que por falta de atención medica fallecieron tres menores en Islas del Rosario

El presidente de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena (VEJUCA), y miembro de este comité, Erick Urueta Benavides, advierte que, pese a las intimidaciones, seguirán manifestándose, saliendo a las calles a protestar y a rechazar cualquier tema que propenda al abuso y desangre de la ciudadanía.

"Hemos recibido unas posibles amenazas y actos delictivos en contra de los miembros de ‘Comité Anti peaje'. Recordemos que este servidor ha presentado ya cinco denuncias penales por amenazas de muerte que cursan hoy en la Fiscalía; todo a raíz del caso de Odebrecht, las denuncias por el tema las bodegas del alcalde William Dau, entre otros casos que hemos manejado como veeduría, y como sindicato”, formuló.

Y añadió: “en ese sentido, es preocupante la situación que el país atraviesa, por hechos como la muerte de líderes y de defensores de Derechos Humanos, y no está de más que nosotros les exijamos protección a las autoridades, y al Gobierno”.

Respecto a las posibles causas de dichas acciones intimidantes que aseguran les han llegado a través de mensajes vía telefónica, el abogado manifestó que por temas relacionados con las reservas investigativas del caso, prefieren mantener lejos del dominio público los nombres de los amenazados, así como también las sospechas puntuales de los orígenes de las mismas.

“Y en las reservas, me refiero a no delatar o no decir nombres presuntos, o de dónde vendrían las amenazas. Sabemos que estamos peleando con unos grupos económicos fuertes, recordemos que en este tema de La Concesión hay muchas empresas que hacen parte, pero sería muy apresurado decir que las amenazas provienen de allí", sostuvo.

Indicó que "los mensajes intimidantes hablan de que nos quedemos quietos, que nos van a hacer daño. Han sido llamadas, y mensajes a través de las redes sociales. Además, esto no viene de ahora, sino de mucho antes”.

Le puede interesar: Cantante vallenato ‘Che Carrillo’, implicado en robo informático de $25.000 millones

Puntualizó que serán las autoridades las que determinen de dónde provienen estas amenazas. Indicó que esperan la visita de un mayor de la Policía para continuar con las investigaciones a las que haya lugar.

Cabe recordar que René Osorio Cruz, presidente de la Concesión Vial de Cartagena, empresa que opera y administra los cuatro peajes internos de la ciudad, a través de sus abogados también anunció que se adelantan acciones legales en contra del alcalde William Dau, por su solicitud de suspender el cobro de los peajes, levantar las talanqueras y apoyo a las manifestaciones ciudadanas.

Osorio indicó que lo anterior “carece de todo rigor jurídico y contractual” y aseguró que el contrato estará vigente hasta que la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17, 22%, sea alcanzada.

De acuerdo con la Concesión, la TIR actualmente está en el 16.86%, basados en informes tripartitos suscritos entre el Distrito y el Departamento Administrativo de valorización, como coordinador del contrato, y con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (EDURBE).

Por: Evelyn Díaz