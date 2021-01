Durante la noche de 31 de diciembre y la madrugada del primero de enero, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, hizo un recorrido por el Centro Histórico teniendo en cuenta las medidas que fueron establecidas para la celebración de fin de año.

"Los establecimientos tuvieron en cuenta la capacidad máxima de personas permitidas y el distanciamiento social. Todos los lugares que alcanzamos a visitar acataron los requisitos de ley sobre los protocolos de bioseguridad", expresó el mandatario.

El secretario del Interior, David Múnera Cavadía, señaló que, se hizo la verificación de los controles para evitar que la celebración de fin y año nuevo tuviera aglomeraciones como la vivida en 2019, cuando más de 50.000 personas se congregaron en el Centro Histórico.

Lea también: Extienden por un año más las restricciones al porte de armas en Colombia

Por otra parte, en cuanto al uso de los espacios públicos, solo los usaron aquellos comerciantes que tienen aprovechamiento económico, y no los turistas y cartageneros que en años anteriores acostumbraban a aglomerarse en las principales plazas del centro.

"Para este año reforzaremos los controles y la invitación es a cuidarse más que nunca, manteniendo el distanciamiento y cumpliendo con el uso del tapabocas, además, esperamos que las playas no se nos vayas a convertir en un desorden y que sea un factor de mayor contagio", manifestó Múnera Cavadía.

Puede interesarle: Vacuna de Pfizer, aprobada por la OMS para uso de emergencia

Agregó que, "hemos visto que el contagio se nos ha mantenido sobre los 300 y 400 casos por día, y la letalidad se nos ha ido subiendo".

Recomendaciones

A tempranas horas de este viernes, las autoridades entregaron recomendaciones a propios y turistas sobre el buen uso de las playas.

Solicitaron no bañarse en playas que aún no están habilitadas, cuidar a los menores de edad y procurar estar bajo la supervisión de un adulto responsable y no ingresar al mar en estado de embriaguez, teniendo en cuenta las celebraciones de la noche anterior.

Por otra parte, pidieron no acercarse a los espolones, cumplir con el horario estipulado, y acatar las recomendaciones de los policías y de los salvavidas.