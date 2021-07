Comunidad confrontó a encapuchados que intentaron alterar el orden público en barrio de Barranquilla

Tras los desmanes ocurridos en la noche de este miércoles en el barrio Las Flores de la ciudad de Barranquilla, en videos quedó registrado el momento en que la comunidad confrontó a un grupo de encapuchados que intentaron alterar el orden público en el sector.

En las cámaras de seguridad quedó en evidencia cuando los vecinos de Las Flores salieron de sus viviendas para ahuyentar a los encapuchados, quienes estaban lanzando piedras y también realizaban bloqueos en las vías.

"Estas personas lanzaron piedras y bombas molotov contra los policías que se encontraban en el sector y también atacaron buses de servicio público. Sin embargo, los habitantes salieron de sus casas y, sin usar la violencia, hicieron que los delincuentes abandonaran la zona", señaló el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Por su parte, los vecinos afirmaron que no están de acuerdo con las protestas que no son pacíficas, pues esta situación termina afectando a quienes residen en Las Flores.

"No queremos protestas que no sean pacíficas porque nos perjudican. Están afectado el barrio, están quitando las señales de tránsito, por lo cual los vecinos de este sector no vamos a permitir esas acciones", dijo una de las vecinas.