Comunidades indígenas bloquean las vías de La Guajira

Desde ayer domingo las comunidades wayúu se tomaron la Troncal del Caribe en La Guajira como protesta al desalojo de la comunidad indígena ‘Wayukaso’, en zona rural de Riohacha.

Los sectores que se encuentran sitiados son: la vía Riohacha – Santa Marta, Riohacha – Maicao, y el Sur de La Guajira, es decir que las entradas al departamento se encuentran totalmente cerradas hasta que las comunidades tengan solución.

Alrededor de 45 familias wayuu serían las desalojadas, y por esta razón, la ONG Nación Wayuu se pronunció y denunció el desalojo y desplazamiento forzado que se tiene previsto para este lunes 6 de marzo en la zona rural de Riohacha.

Por su parte, una de las voceras de la comunidad ‘Wayukaso’, dijo a RCN Radio que, “nos tomamos las vías de hecho porque no hay claridad, nos quieren sacar a la fuerza, no hay diálogo, no hay caracterización de las familias, no hay nada, a la alcaldía y a la gobernación no les interesa”.

“Nosotros tenemos unas exigencias, nadie nos da solución, pedimos que se pronuncie el Ministerio del Interior y hasta el mismo Presidente, hay varias comunidades que están en la misma problemática que los quieren desalojar, al pueblo indígena nos quieren acabar de lo que es un territorio ancestral”, comentó Yosmeris Peñalver.

Igualmente, el personero de Riohacha, Yeison Deluque, indicó que “tenemos que decir que es una orden judicial, es un procedimiento que se hizo de dos particulares reclamando una tierra. El juez determinó que le pertenecen a una familia y por ende está ordenando que se le entregue el predio”.

“Esta diligencia se ha venido tratando desde hace dos años, pero no se ha podido porque esta comunidad siempre hace protesta y bloqueos”, concluyó.

Es de resaltar, que a las vías que están totalmente sitiadas y que tiene a La Guajira incomunicada llegaron miembros de la Dirección de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de gobierno, pero no fue posible llegar a un acuerdo con las comunidades wayúus.