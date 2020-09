Con calle de honor recibieron en Cartagena cuerpo de menor asesinada en Montelíbano (Córdoba)

“Este asesinato no tiene nombre. Nosotros clamamos justicia por ella. Los niños del Goretti de Cartagena no han podido dormir, cuestionamos este episodio, ¿nadie tiene interés por los niños?, ¿ya no nos interesa la vida de los seres humanos?, nosotros tenemos que buscar el respeto por la vida y más por esta niña”, dijo Arelis Guardo Núñez, quien fue profesora de Taniusca.

Lea también: Vecinos realizaron velatón por la niña cartagenera asesinada en Córdoba

“Ella era una niña que siempre me colaboraba en el salón de clases. Se destacó por siempre servir. Hoy estamos indignados por este suceso y por eso hemos suspendido clases para estar pendiente a todo lo concerniente a Taniusca y su familia”, expresó.

Tras la llegada del cuerpo de Taniusca, fue inevitable que decenas de personas se concentraran a las afueras de su vivienda para acompañar a sus padres, quienes nunca se imaginaron regresar a la ciudad en estas condiciones.

Llegó a Cartagena el cuerpo de la menor asesinada en Montelíbano (Córdoba). Familiares, profesores, compañeros de estudio y vecinos exigen claridad sobre los hechos que rodean la muerte de Taniusca Romero Sibaja pic.twitter.com/DpRsbXmnjr — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) September 17, 2020

“Este hecho que acabó con la vida e incluso con las ilusiones de un ángel es completamente reprochable, es un acto infame y por eso hoy estamos aquí, porque la mayoría de nosotros somos padres y podemos dimensionar el dolor que hoy puede sentir esta familia”, dijo Indira Castro, quien hizo parte de la calle de honor.

Puede interesarle: Consternación por asesinato de niña de 12 años en Montelíbano (Córdoba)

Por su parte, David Viaña, quien también reside en el barrio Villagrande II dijo: “era una niña inocente que no tenía nada que ver con el conflicto que se presenta en el país, ella es una víctima más”.

A Taniusca se le dará cristiana sepultura este jueves sobre las 10 a.m. en un cementerio de Cartagena.