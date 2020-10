Con caravanas maestros participarán en paro del Magisterio, en Barranquilla

En Barranquilla, el Magisterio del Atlántico y docentes de la costa Caribe se unirán a la 'gran marcha por la vida', para exigir al Gobierno Nacional garantías para la implementación de la alternancia en las instituciones públicas y por el incumplimiento de los pliego de peticiones presentados al Ejecutivo de Duque, por parte de Fecode.

Luis Grimaldo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea), aseguró a RCN Radio que "Fecode y Adea nuevamente estamos en paro y es bueno aclararle a toda la población que no estamos peleando esta vez por nuestro salario. Estamos es peleando es por las condiciones de bioseguridad de cada colegio que en este momento no las tienen".

Lea puede interesar: Cayó el médico personal del jefe de la disidencia de 'Iván Mordisco'

"Hemos revisado que en estos momentos no hay ningún elemento de bioseguridad en ningún colegio del departamento, no se ha recobrado la salubridad y hoy el Gobierno pretende que aplique la alternancia, se inventan unos nombres, pero no cumplen con lo que tienen que cumplir", aseguró el líder sindical.

Docentes de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba, llegarán a la ciudad de Barranquilla y desde la institución educativa el Iném, ubicada en la calle 30, comenzará la manifestación, con más de 600 vehículos, que se dirigirán hacia la calle Murillo, para luego empalmar con el Paseo Bolívar, en la sede de la Alcaldía de Barranquilla.

Lea además: La próxima semana imputarán cargos a conductor que atropelló a ciclista en Chía

"Esta es una caravana por la vida, por el asesinato de los líderes sociales, por la Minga, por la no alternancia, por el incumplimiento de los acuerdos de Fecode hacia nosotros. A las 9:30 a.m. estaremos saliendo del colegio Iném y nosotros en la Adea pondremos más de 240 vehículos que estarán en este recorrido", apuntó.