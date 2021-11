Con concierto exigieron desmonte del peaje de Turbaco, Bolívar

Desde el pasado viernes 3 de septiembre moradores del municipio de Turbaco (Bolívar) iniciaron protestas en contra del funcionamiento del peaje, que se encuentra dentro de la población, señalando que este ya había cumplido con el ingreso esperado.

En medio de los plantones los manifestantes levantan las talanqueras para que los vehículos se libren de pagar el valor del recaudo, estipulado por autopistas del Sol, empresa encargada de la operación de la Concesión Ruta Caribe.

Le puede interesar: Masiva asistencia de niños en la primera jornada de vacunación en Cartagena

El sábado 30 de octubre los organizadores de la protesta realizaron un concierto durante ocho horas, en los que la Concesión Ruta Caribe no recibió dinero por el cobro del peaje.

"Tuvimos un desfile desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., tuvimos concierto con vallenato, grupo folclórico, champeta; contamos la presencia de conductores de buses de Turbaco, Mahates, Arjona, Marialabaja y Turbana, de moradores de Turbaco y también de cartageneros. Fue una forma de protestar, de decirle al Ministerio de Transporte, a la Concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura que Turbaco y sus alrededores no quiere peaje", expresó Fidian García, quien personifica al Capitán No Más.

Añadió que, "para el jueves 4 de noviembre tenemos reunión con representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura, le diremos que no queremos peajes, tenemos inconformidad porque las obras de ruta caribe 1 las pagamos, ahora necesitamos recuperar esa vía que dividió al municipio de Turbaco. el peaje ya había alcanzado el ingreso esperado y no se tendría porque seguir pagando una obra que no impactaría a la población".

Lea también: Casos de dengue en Cartagena tienen en alerta a las autoridades

"Todo el mundo debe saber que firmaron El Otrosí al contrato de concesión del peaje de Turbaco, ¿para qué?, para la financiación del proyecto Ruta Caribe 2, donde se destaca la construcción de 79 kilómetros de segundas calzadas, eso no nos beneficia a nosotros", sostuvo el Capitán No Más.

Trasportadores se unieron a las manifestaciones y anunciaron parálisis de sus actividades hasta que se llegue a un acuerdo, la suspensión del cobro del peaje o el desmonte de estos.