Con dispositivos especiales se garantiza la seguridad en las vías de Bolívar durante Semana Santa

En diferentes ejes viales del departamento de Bolívar fueron desplegados 115 uniformados de la Policía, adscritos de la Seccional de Tránsito y Transporte, para garantizar la seguridad en esta Semana Santa.

Dairo Kulman, secretario de Movilidad Bolívar, informó que se llevan a cabo actividades de prevención que consisten en verificación de condiciones tecno mecánicas de vehículos.

Además detalló que se instaló un stand en el cual se ubican los diferentes actores viales, recordando normas de tránsito y la importancia del uso adecuado del casco, igualmente dando demostraciones de cómo reaccionar en caso de una emergencia.

"Estamos trabajando de manera articulada con la Agencia de Seguridad Vial para que no haya accidente o se reduzcan los mismo para Semana Santa, es por ello que con el tránsito de Cartagena, el departamental de Bolívar, Turbaco, Arjona, Clemencia, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox y Santa Rosa del Sur, estamos articulando todos los operativos para que los turistas que tenemos programado que lleguen a las poblaciones no tengan problemas en las vías", señaló el secretario de Movilidad de Bolívar.

Añadió que "las vías de Bolívar están en óptimas condiciones para quienes decidan viajar por el departamento esta Semana Santa, en estos momentos no tenemos ningún problema en las vías, no tenemos restricciones, no tenemos derrumbes, todas están listas para transitar sin ningún problema".

Personal especializado en seguridad y salud en el trabajo brinda pausas activas a los viajeros, acompañados de paramédicos quienes y realizan un chequeo rápido a los conductores para verificar que estén en óptimas condiciones y puedan seguir su recorrido.

Además, se desarrollan controles con el radar de velocidad para que no se ponga en riesgo la vida de los peatones.