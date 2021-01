Con huelga de hambre, estudiantes de Bellas Artes exigen reconstrucción de sede en Barranquilla

Un ciudadano barranquillero y estudiantes de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico reclaman de parte de las autoridades mejoras a la planta física de la institución que, luego de cuatro años de haber colapsado parte del componente, no ha recibido aún mantenimiento en su estructura.

La protesta pacífica es liderada por un particular identificado como Elías Lacouture, quien no estudia en la universidad, y dos estudiantes, quienes decidieron apostarse frente a la sede de la institución exigiendo atención al requerimiento.

Lea aquí: Detención domiciliaria a dos jueces y un fiscal vinculados en caso de la Universidad Metropolitana

"Hace cuatro años se han venido destruyendo las instalaciones debido a su vejez y sucesos naturales; lo más lógico es que lo van a arreglar, pero han pasado todos estos años y no han hecho nada. Esta mañana me di cuenta de eso y me indigné, me vine, compré una cartulina y escribí huelga de hambre, reconstruyan Bellas Artes", explicó el manifestante.

Antonio Herrera, estudiante de Artes Plásticas y quien se sumó a la protesta, expresó su indignación por el actual estado de la facultad, que es patrimonio departamental y patrimonio nacional.

"Desde su colapso, los cinco programas de la facultad han sido totalmente desplazados, dividiéndonos la calidad educativa, desfigurando cada vez más el arte y la cultura de una ciudad que está crítica y raquítica, a nivel cultural. En noviembre se anunció con bombos y platillos que el Concejo Distrital de Patrimonio había aprobado el proyecto, ya se iba para Bogotá. Hoy, casi tres meses después, el proyecto sigue en Barranquilla, no nos han dado respuesta de qué está pasando", indicó el estudiante de pregrado.

Lea además: Menor de 7 años habría sido abusado por su abuelo en Soledad (Atlántico)

En las instalaciones de Bellas Artes dos pabellones sufrieron colapso; en marzo de 2017 se vino a tierra una pared del área de música y, en 2018, cayó otro sector conocido denominado Pedro Biava. A través de estudios se pudo demostrar que el espacio adyacente no se puede utilizar para adelantar clases.