Con palos y llantas habitantes de Bayunca bloquean vía Cartagena - Barranquilla

Desde muy temprano en la mañana de este lunes 02 octubre, los habitantes del corregimiento de Bayunca, jurisdicción de Cartagena bloquean la vía que de esta ciudad conduce a Barranquilla, Atlántico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el bloqueo se presenta a la altura de Ruta 9006, más exactamente entre los sectores Rancho Hermoso, Caraquita y San Rafael, en la mencionada población.

Los manifestantes han indicado que llevan varias semanas sin el servicio de agua potable lo que ha generado molestias e incomodidad entre la comunidad que han decidido tomarse las vías de hecho y bloquear esta importante vía.

“Desde hace varios días, semanas, estamos sin el servicio de agua potable, exigimos a la empresa Aguas de Cartagena haga presencia en el lugar. Hasta que ellos no lleguen y nos pongan el agua no nos vamos a quitar”, manifestó un reportero popular en el Noticiero Popular de La Cariñosa 1270 AM.

Este medio se comunicó con la empresa Aguas de Cartagena para conocer su posición frente a esta denuncia, pero hasta este momento no se ha indicado respuesta alguna por parte de la entidad.

Por su parte, las autoridades indicaron que las unidades del Cuadrante Vial Cordialidad se encuentran en el sitio vigilando.