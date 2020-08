Con piedras y machete se enfrentan jóvenes en un barrio de Cartagena

La comunidad del barrio Las Lomas en Cartagena denunció que jóvenes armados con piedras y machete, se dieron cita en un punto del sector para iniciar una trifulca que terminó con viviendas averiadas y personas heridas.

Lea también: El regaño de la OMS a los jóvenes ¿"Realmente necesitan salir de fiesta"?

“Las peleas las formas los jóvenes del sector La Unión, eso es casi todos los días, y yo me pregunto, qué está pasando, no sé si tiene que ver con el encierro y la pandemia, pero son cosas que primera vez se ven, han partido las ventanas y averiado algunas viviendas”, dijo un líder del barrio, quien asegura que ha recibido amenazas por las continuas denuncias que presenta ante las autoridades.

Agregó que “el barrio está atemorizado y tensionado, no sabemos qué pueda pasar más adelante, uno no sabe si esto puede traer muertos, no queremos que se salga de control”.

Durante estos enfrentamientos, uniformados de la Policía han llegado en múltiples oportunidades a intervenir, con gases lacrimógenos, para terminar con las múltiples riñas.

Temor y zozobra en el barrio Las Lomas. Jóvenes armados con piedra y machetes a diario se dan cita casi a diario para iniciar trifulcas que terminan con viviendas averiadas y personas heridas. Piden más presencia de la @PoliciaCtagena en el sector @Secinterior pic.twitter.com/VJTLGUd4KS — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) August 5, 2020

“Esto pone nervioso a todos. Es por eso que pedimos más presencia de la Policía Metropolitana de Cartagena. Hay que tener en cuenta que aquí llegan a pelear gente de otras zonas de la ciudad, es mejor que pongan un patrulla en el límite donde se presentan estas riñas”, añadió.

Manifestó el líder comunal que estas riñas, no solo afectan al barrios Las Lomas, sino también a los sitios aledaños como el barrio España, Junín, Monserrate y Paraguay.

Le puede interesar: Álvaro Uribe dio positivo para Covid-19

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que, el pasado fin de semana, fueron intervenidas 226 riñas e impuestos 917 comparendos por incumplimiento ilegal de armas.