Con tutela buscan suspender el cobro de peajes internos en Cartagena

La iniciativa la lidera el ‘Comité Anti-peajes’. Sus miembros indican que con esta acción legal, lo que se pretende es que autoridad judicial conmine, tanto a las contralorías General y Distrital de Cartagena, además de la Concesión Vial, a generar las acciones necesarias para la suspensión del cobro de los cuatro peajes internos en la capital de Bolívar.

“Respetando el debido proceso y el derecho que tenemos como ciudadanos a no seguir siendo atracados, pagando exageradamente una contribución a los más ricos. Los ciudadanos hemos optado, junto con el concejal Javier Julio Bejarano, esta acción de tutela para evitar que esto se siga consumando en la ciudad de Cartagena”, indicó el abogado Nilson Torres.

Torres manifestó que el objetivo es que se detenga el cobro por vía judicial, como un mecanismo transitorio, mientras la Contraloría desarrolla su proceso fiscal, y el alcalde de Cartagena da por terminado unilateralmente el contrato.

Y añadió: “respetando, eso sí, las garantías que también ellos -la concesión vial- tienen, porque como hombres demócratas no podemos estar en contra de que se le respeten los derechos, pero que den por terminado el contrato unilateralmente, y que el alcalde de Cartagena liquide esta barbarie que han cometido con la ciudad”.

Cabe destacar que el alcalde de Cartagena, William Dau, acompañó a un grupo de manifestantes que, en rechazo de los peajes y del detrimento patrimonial de 300.000 millones de pesos, anunciado por la Contraloría, por el contrato de los mismos, protestó en las vías contiguas a los peajes y declaró que le ordenó a la Policía Metropolitana de Cartagena que garantice el orden, y que además vele porque cuando se dieran aglomeraciones de más de 20 vehículos para cruzar por los peajes, se levanten las talanqueras y no se haga el cobro para evitar trancones y aglomeraciones.

Respecto a las trabajadoras que recaudan el dinero en estos peajes, a través de un video denunciaron que durante el fin de semana de protestas, fueron víctimas de irrespeto, amenazas y agresiones, por parte de los manifestantes que exigían el cese del cobro y el desmonte de los mismos.

“Queremos darles a conocer al pueblo cartagenero lo que no se ve en las redes sociales, lo que no se publica en los disturbios. Fuimos agredidas verbal, física y psicológicamente, eso era impresionante, los nervios los teníamos al máximo, no sabíamos qué hacer, nos sentíamos vulnerables porque no podíamos hacer nada", sostuvo una de las trabajadoras.

Dijo además que "a mí me agarraron del brazo, me lo halaron, tuve que llamar a mi jefe para que me sacaran de la cabina, porque no aguantaba los nervios, me puse a llorar, y la gente nos decía que ya nos tenían identificadas, y que en cualquier momento nos podían hacer algo”, señaló una de las trabajadoras.

Aseguraron que se encuentran atemorizadas y que ellas también son sujetos de derechos porque el trabajo es el sustento de sus familias aunque aceptaron que las aglomeraciones pueden traer futuros contagios.

Por: Evelyn Díaz