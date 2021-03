Con un tubo de PVC barranquillera reemplazó su pierna ante falta de gestión de EPS

Por medio de redes sociales se hizo viral el caso de una mujer llamada Ruth Cera, quien luego de perder su pierna por consecuencias de la diabetes, se las ingenió y utilizó un tubo de PVC para poder volver a caminar.

"Yo soy diabética hace 15 años y, por una vejiga que me salió en el dedo, a los tres días ya lo tenía muy mal y me lo tenían que amputar. Cuando me hicieron la operación el dedo pequeño ya estaba comprometido y me tuvieron que cortar el pie hace dos años", relató Ruth.

También le puede interesar: Bancos apoyan propuesta de comisión de expertos de eliminar el 4x1.000

Por falta de recursos y de garantías de su EPS, la mujer decidió utilizar un tubo de PVC para poder moverse, pues se describe como una persona muy activa y no soportaba la idea de estar todo el tiempo sin actividad física.

"Yo no sirvo para estar sentada, a mi me gusta estar en movimiento. Siempre quiero salir, hacer mis mandados, hacer diligencias. Fue así como dije que tenía que hacer algo y vi el tubo y se me ocurrió ponérmelo. Me dieron un caminador y ahí empecé nuevamente a caminar", señaló Ruth.

La mujer relató que, como producto de la pandemia, la EPS a la que está afiliada actualmente no le garantizó su prótesis, y fue así como tuvo que arreglárselas por sí misma para seguir con su vida.

"Anteriormente yo estaba con la EPS Salud Vida, que fue en el tiempo en que me amputaron la pierna. Esta EPS me dejó de atender y Salud Total me llamó para decirme que ahora estaba afiliada con ellos, pero en ese momento inició la pandemia y con eso todo quedó detenido", dijo Ruth.

Vea además: Ocupación UCI en Barranquilla alcanza el 73% por brote regional de covid-19

Sin embargo, la mujer vio una luz en el camino cuando su video se hizo viral en redes y, posteriormente, la Fundación Tecnoglass decidió donarle una prótesis.

Es así como doña Ruth espera no tener que usar más un tubo de PVC para poder caminar, y tiene fe de que al fin sus suplicas se hagan realidad y pueda recibir la atención necesaria para tratar su enfermedad.