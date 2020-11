Concejal de Aguachica (Cesar) Elmer Contreras salió ileso de atentado

El concejal de Aguachica (Cesar) Elmer Contreras denunció que se salvó de ser baleado por un hombre que lo espero a la salida de la terminal de transportes de ese municipio. Según el cabildante, logró percatarse que el sujeto escondía el arma debajo de una ruana y corrió para ponerse a salvo.

“Yo salgo porque iba a buscar algo en el carro y veo que me esperan dos sujetos en un moto; uno se me viene encima, pero él se enreda con la tela donde escondía el arma, me le voy encima y se cae. Pero luego me dispara y es cuando salgo corriendo al terminal y aunque trato de perseguirme con los gritos de la gente, prefirió huir con su cómplice, aseguró el concejal Elmer Contreras.

Cabe destacar que el cabildante, que el pasado 16 de julio, denunció amenazas en su contra al recibir un sufragio en su casa que contenía flores y una planta conocida como ‘mata ratón’. En esa oportunidad, tres concejales más también recibieron el sospechoso paquete en sus viviendas.

Pasados unos días de la primera intimidación, el político aseguró a RCN Radio que fue abordado por sujetos en moto, que le advirtieron que era mejor quedarse callado.

“ Ustedes saben lo que vengo denunciando hace cuatro meses, esto es real y lo que paso ayer fue un intento claro de homicidio, temo por mi vida, no quiero correr con la misma suerte que otros líderes del país”, agregó el concejal.

Tras el presunto atentado, las autoridades en Aguachica adelantaron un consejo extraordinario de seguridad en el que analizaron que pudo tratarse de un interno de hurto; sin embargo, para el concejal es una conclusión apresurada pues asegura todo fue tan rápido que a pesar de ser invitado a la reunión al llegar había culminado.

Recordemos que Elmer Contreras ha abanderado varias denuncias sobre irregularidades en contratación en medio de la emergencia sanitaria por la covid-19.