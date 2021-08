Concejal de Montería, protagonista de peleas con vecinos y escándalo público

La Policía Metropolitana que atendió el caso explicó lo ocurrido mediante un comunicado a los medios de comunicación de la ciudad por que el hecho trascendió en las redes sociales.

“Siendo aproximadamente las 05:15 a.m. el cuadrante 5-15 adscrito al CAI Cantaclaro, fue alertado por el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad 123 SIES, por un motivo de Policía en un sector del barrio Tasasuán”, se indicó en el comunicado.

Explican que una vez llegaron al lugar, fueron abordados por una persona que manifestó que un vecino que reside en ese sector, ingresó a su residencia y le arrebató de las manos un celular y lo lanzó contra el suelo, ingresando inmediatamente a su casa, debido a que lo estaba grabando en momentos en que llegó al parecer en estado de embriaguez, insultando a varios de sus vecinos.

“Inmediatamente el cuadrante trató de tomar contacto con el ciudadano, teniendo en cuenta que, al momento de llegar, no se evidenció flagrancia en la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia o un delito, pero no fue posible debido a que éste se encerró en su residencia y no atendió el llamado de los uniformados”.

En la Policía aclararon que esta persona fue objeto de medidas establecidas en la Ley 1801 de 2016, por comportamientos contrarios a la convivencia en donde se ha hecho un proceso de mediación con los vecinos en ese sector.