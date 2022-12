Concejal disparó contra la casa del alcalde de Sitionuevo, Magdalena

En un video de cámaras de seguridad, quedó registrado el momento en que el concejal Rafael Vergara Torrado, del partido político Cambio Radical, llegó a la casa del alcalde del municipio de Sitionuevo, Magdalena, José Alcides Manga y disparó con un arma de fuego en diferentes oportunidades.

En el video se puede apreciar que el hombre realiza varios disparos al aire libre, y luego de eso disparó hacia la entrada de la casa del alcalde, ubicada en el municipio de Sitionuevo.

El hecho se presentó en horas de la madrugada mientras el alcalde dormía al interior de la vivienda con su esposa, su nieta y su jefe de seguridad.

Ante lo sucedido se pronunció el alcalde José Alcides Manga, quien aseguró que nunca ha tenido problemas con el concejal.

“Es preocupante lo que ocurrió, temo por mi seguridad, yo no he tenido problemas con ese señor, llegó a hacer unos disparos a mi casa, gracias a Dios que no impactaron contra mí ni contra mi esposa, ni contra de mi nieta Mariana, ni contra mi hombre de seguridad”.

El alcalde añadió que, “Él disparó contra el techo, contra la puerta y contra la ventana, y gritaba que saliera porque me iba a matar”, relató Manga.

“Acabo de poner la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación, para que por medio de los videos determinen qué hacer con el concejal Vergara”. Puntualizó.

La Policía llegó hasta la casa del mandatario municipal al ser notificados del hecho, y emprendieron la búsqueda del hombre que había disparado, pero al detener al concejal no le encontraron arma, por lo que fue dejado en libertad.

La Policía le aumentó el pie de fuerza al alcalde, para evitar que vuelva a ocurrir un atentado en su contra.