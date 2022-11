Concejo de Cartagena advierte crisis por la no ejecución de recursos

Las condiciones en las que se encuentra Cartagena, en materia de seguridad, de infraestructura, de empleabilidad, de transporte y movilidad, tienen preocupado a los concejales que advierten sobre la poca ejecución de recursos que tiene la administración distrital.

La presidenta del Concejo, Gloria Estrada, aseguró que el Plan de Desarrollo salvemos juntos a Cartagena, sólo tiene un 9 %, "que los secretarios que hoy representan las diferentes unidades ejecutoras se pongan las pilas a trabajar, para ejecutar el presupuesto, porque tenemos cantidad de recursos en caja en el distrito de Cartagena que no están siendo ejecutado; tenemos un ejemplo de las localidades que tienen 10.000 y 15.000 millones de pesos, Cartagena con tanta necesidad".

"A quién le favorece que la plata se quede en caja, eso hay que revisarlo, por qué no se está ejecutando el presupuesto. Lo que pasa es que cuando el recurso está en caja se ganan unos intereses, pero quién es el beneficiario de que los recursos no se ejecuten, eso hay que analizarlo porque pienso que hay un gato encerrado que debemos mirar, porque no es justo que Cartagena con tantos recursos y tantas necesidades estamos padeciendo", puntualizó Estrada.

Lea también: Cerca de 6.000 familias damnificadas dejan intensas lluvias en Cartagena

Añadió que, "revisemos el plan de desarrollo, porque hay muchas metas que no se están cumpliendo, hay metas en temas de vida que no se están cumpliendo en el plan de desarrollo. Este no se va a cumplir con cabalidad, los concejales creímos la administración, debemos revisar eso porque ahora estamos estudiando el presupuesto 2023".

En materia de movilidad la presidenta del Concejo fue enfática en decir que los semáforos no sirven en Cartagena, las vías se encuentran en mal estado y el Sistema Integrado de Transporte Masivo no cubre las necesidades de los ciudadanos.

"El programa de movilidad en Cartagena tiene un 9.5% de ejecución, hoy vemos que es diferente lo que dice el papel con lo que vivimos; si no le estamos ofreciendo un servicio optimo a los cartageneros, no le vamos a cumplir a la comunidad y por eso aumentó el mototaxismo y los indrive, porque el transporte público no es suficiente".

Lea aquí: Techo de discoteca colapsó y van varios heridos

"Cómo va hacer la Alcaldía ahora que prohibió el parrillero hombre en las motocicletas, el sistema de Transcaribe no puede abarcar a toda la ciudad, no hemos podido chatarrizar la cantidad de buses que existen”, concluyó.