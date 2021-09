Conductores de buses bloquean vías de Barranquilla por inseguridad ante extorsiones

Las cuatro vías más importantes de Barranquilla fueron bloqueadas con buses, en medio de una manifestación contra la inseguridad que enfrentan los conductores del transporte público colectivo en la capital del Atlántico, con lo que afectan a más de 50 mil personas.

Se trata de la calle 30, la vía 40, la murillo y la Circunvalar; las cuales tienen buses ubicados horizontalmente para evitar el tránsito de otro tipo de vehículo. En algunos puntos, incluso se han presentado confrontaciones entre conductores manifestantes y los que están trabajando, por lo que los han bajado de los buses y les han quitado las llaves para exigirles que se sumen a la protesta.

"El bloqueo es pacífico. No vamos a atacar a nadie, no es contra las empresas, es contra la inseguridad. Nosotros salimos a trabajar nerviosos, no queremos salir a trabajar por los nervios de que nos pase algo. Solo somos simples trabajadores, somos empleados y no somos propietarios y nos están matando a nosotros", dice Jhony Julio, conductor.

Entre tanto, los usuarios señalan que van a completar dos horas esperando por una solución de movilidad, sin embargo, afirman comprender el reclamo de los choferes, por lo que han pedido permiso para llegar más tarde a sus trabajos.

"Llevo como hora y media esperando encontrar un transporte para movilizarme. La policía no dice nada. también uno entiende lo que le pasa a los transportistas, porque ellos no pueden exponer su vida y necesitan soluciones", dice Anastasio Viloria, uno de los usuarios afectados.

Lo que relatan los conductores es que no hay condiciones de protección, pese a la alerta de inseguridad. "Los conductores salimos a trabajar con el credo en la boca. Yo voy pendiente a las motos y no hago bien mi trabajo. Si una moto se me pone al lado me pongo nervioso. Sale uno mal a trabajar. En este bloqueo queremos que se entere todo el mundo de la inseguridad que vivimos y que nos ofrezcan garantías", dice Jhony.