Confirman primer caso de Covid-19 en la cárcel de hombres de Cartagena

En la mañana de este jueves se confirmó el primer caso de Covid-19 en la cárcel de San Sebastián de Ternera. La dirección del penal a cargo del mayor Uriel Jaramillo reveló que un recluso dio positivo a la prueba.

“Hubo un caso que dio positivo, es un caso asintomático ya que no tiene fiebre y no tiene dificultades para respirar, él está aislado y se están manejando desde ya los protocolos, para evitar que otros internos vayan a salir contagiados”, dijo el mayor Uriel Jaramillo.

Agregó, “así como en la calle se hace el programa quédate en casa, pues aquí se adelanta el programa quédate en la celda, y estamos buscando la forma que los compañeros de celda que él tenía anteriormente, pues aislarlos, para que la Secretaría de Salud nos pueda hacer unas pruebas selectivas para descartar otros contagios”.

Respecto a la posible forma de contagio indicó que, “tuvo que haber sido de la parte externa, puede ser un dragoneante o un personal de la EPS de salud, todavía no sabemos bien cómo pudo haber sido ya que las visitas no se están permitiendo y tampoco el ingreso de personas extrañas a funcionarios, eso no está autorizado”.

“Estamos esperando que el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, o la Secretaría de Salud nos apoye con esas pruebas, no obstante, los dragoneantes que tienen dudas o presentan de pronto síntomas, ellos mismos se aíslan en sus viviendas. Repito, estamos coordinando el departamento de salud para poder recibir apoyo”, manifestó el Mayor.

La dirección del centro penitenciario también confirmó que son alrededor de cinco personas las que compartían celda con el recluso, “ellos ya están aislados”, aseveró el funcionario.