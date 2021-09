Consejo de Estado anuló elección de Contralora municipal de Valledupar

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó el acto de elección de Mary Flor Teherán Puello como contralora municipal de Valledupar para el periodo 2020-2021, contenido en el acta de sesión ordinaria 007 del 8 de enero de 2020 del Concejo Municipal de Valledupar.

La demanda fue interpuesta por Baldomero Ascanio Rosado Quintero alegando que Teherán Puello no tenía la idoneidad para aspirar a Contraloría municipal, toda vez que “no cumplía con el requisito previsto por la convocatoria de haber ejercido funciones públicas por un período no inferior a dos años”.

“No cuenta con los requisitos necesarios para ser elegida como Contralora Municipal de Valledupar, toda vez que los contratos de prestación de servicios profesionales no tienen como objeto y le son propios al ejercicio de funciones públicas", se lee en la sentencia, mediante acta de sesión ordinaria 007 del 8 de enero de 2020.

La demanda de nulidad electoral presentada ante el Tribunal Administrativo del Cesar por Rosado Quintero, uno de los aspirantes a la Contraloría, había favorecido a Mary Teherán en primera instancia. No obstante, el Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Administrativo del Cesar.

En la decisión de los Magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado se ordena revocar “la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 17 de junio de 2021 y en su lugar, declárase la nulidad del acto de elección de la señora Mary Flor Teherán Puello como Contralora municipal de Valledupar para el periodo 2020-2021”.

El Concejo de Valledupar o el alcalde Mello Castro González, ahora deberán proceder a encargar un contralor mientras se elige al nuevo funcionario por lo que resta del periodo.

Teherán fue electa en enero del 2020, con 12 votos a favor, por encima de Baldomero Rosado Quintero, con 3 votos, quien promovió la demanda de nulidad electoral.