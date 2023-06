Los excesivos cobros son el dolor de cabeza de muchos turistas que llegan a Cartagena para disfrutar de sus vacaciones. Desde hace un tiempo, se han revelado eventos bastante desafortunados en los que los turistas tienen que pagar grandes sumas de dinero en las plazas de Cartagena y sus islas circundantes.

Esta vez se conoció de un nuevo caso en la Isla de Tierrabomba, ubicada al sur de Cartagena, en la que una pareja de turistas asegura que fue engañada por trabajadores de un establecimiento.

De acuerdo con la información suministrada por los denunciantes, los empleados del lugar habrían mentido sobre los precios reales del servicio.

La pareja, que esperaba tener una tarde agradable en la isla, menciona que al pedir la cuenta se percataron que los precios no correspondían a lo que habían pactado cuando llegaron al lugar.

Los denunciantes refieren que salieron del Hospital de Bocagrande en una lancha que los llevó hasta la isla, allí recorrieron los establecimientos y preguntaron si el uso de las instalaciones, como el de las sillas, estaba incluido en el consumo, a lo que los trabajadores dijeron que sí, por lo que se quedaron allí.

Iniciaron pidiendo dos mojarras, ocho cervezas y una gaseosa, lo que según hicieron cuentas sería un total de $180.000 aproximadamente.

No obstante, cuando recibieron la cuenta, esta estaba por el doble, cobrándoles un total de $360.000.

“La lancha llegó primero a Punta Arena, pero le dijimos al señor que queríamos otra playa más tranquila, más relajada, y nos llevó hasta Tierrabomba donde caminamos hasta que un muchacho que se nos había pegado desde Bocagrande nos recomendó el sitio donde nos quedamos”, mencionó la pareja.

“Allí primero preguntamos si las asoleadoras estaban incluidas en el consumo y nos dijeron que sí, por eso fue por lo que nos quedamos en ese lugar. Compramos cuatro cervezas para cada uno, los dos almuerzos y una gaseosa, pero al pedir la cuenta oh sorpresa, nos cobraron 150.000 pesos más por el servicio y por el kiosco, que en realidad era un palo de madera con cuatro sillas plásticas de las cuales usamos tres. De esos 150.000, 50 eran obligatorios por el servicio, siendo que la ley dice que este es un porcentaje del total de la cuenta y no es obligatorio, generalmente es el 10%, es decir, estábamos hablando de unos 18.000 pesos, no sabemos por qué nos impusieron pagarles $50.000 por una atención tan mala”, agregaron.

Y es que eso no fue lo único, pues también mencionan que fueron víctimas de una encerrona por parte de los trabajadores del local, esto luego de pedir que hicieran una rectificación de la cuenta, pues no correspondía con lo que estaba pactado.

"Nos intimidaron y aparte se les unieron los que nos trajeron en la lancha pero nosotros no nos dejamos estafar y al final les dimos menos de lo que estaban pidiendo porque los amenazamos con traerles la Alcaldía”, mencionó la mujer.

Lo que no se esperaban era que ya en la lancha, les cobraran más, por lo que tuvieron que pagar más de la cuenta allí también.

“Ya en la lancha nos volvieron a cobrar de más porque terminamos pagando 120.000 pesos ida y vuelta por trayectos súper cortos, esos son precios que no corresponden a la realidad, por eso hacemos esta denuncia pública para que la gente sepa de las estafas en estas islas donde parece que no hay ley y donde incluso manejan dos y tres cartas dependiendo del cliente”, concluye la denunciante.