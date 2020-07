Contralor de Barranquilla renuncia tras denuncias de Triple A

El contralor Distrital de Barranquilla, Jesús María Acevedo, anunció su renuncia luego de que la empresa Triple A denunciara, ante la Fiscalía, unos presuntos ofrecimientos irregulares por parte del funcionario.

El gerente de Triple A, Guillermo Peña, afirmó que Acevedo le ofreció los servicios de una empresa de abogados, que al parecer serían allegados al funcionario, para que lo defendieran en procesos que lleva este mismo órgano de control.

"La oferta me la envió directamente desde su chat y en algunos correos. Lo extraño es que la dirección de esa compañía es exactamente la misma de la compañía familiar, de profesionales del derecho, que tiene el señor contralor" afirmó Peña, en medio de una rueda de prensa virtual.

"Esto le llamó la atención a nuestros asesores que estaban revisando la oferta. Empezamos a hacer todas las investigaciones para concluir que lo que había era una oferta que superaba los $90 millones, porque eran $18 millones mensuales hasta el 31 de diciembre del 2020, sumado al IVA", agregó el gerente de Triple A.

Tras las denuncias, el contralor afirmó que el lunes en horas de la mañana presentará su renuncia ante el consejo Distrital de Barranquilla.

"Debo señalar que aclararé ante las autoridades mi actuar, que no fue otro que la respuesta ante una solicitud de apoyo institucional que me fue solicitada", se lee en el comunicado.

"No obstante, no puedo por ese insuceso agregarle más dificultades al desarrollo institucional del Distrito, que ya tiene suficiente con la pandemia del Covid 19, por tanto, previo acuerdo con mi familia, he decidido dar un paso al costado para atender las investigaciones con los organismos del Estado", agregó.

En este sentido, el funcionario afirmó: "(el 27 de julio del 2020) estaré presentando mi renuncia de manera irrevocable a mi condición de contralor del Distrito de Barranquilla".

Cabe destacar que días pasados la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 19 concejales de Barranquilla, el exconcejal Rubén Marino, quien en su momento era el segundo vicepresidente de la mesa directiva (2016-2019) y al Contralor Acevedo, por presuntas irregularidades en el proceso de elección del jefe del órgano de control en la capital de Atlántico.