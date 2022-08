Contraloría detectó falencias en proyectos de reconstrucción de viviendas en Providencia

Tras concluir la actuación especial de fiscalización a los proyectos para la reconstrucción de la isla de Providencia por el paso devastador del Huracán Iota, la Contraloría General de la República detectó dos hallazgos fiscales por $2.170 millones.

Uno de los hallazgos es por $1.549 millones y el otro es por $620 millones. Están relacionados con mayores valores pagados en un contrato de obra suscrito por el Invías.

En lo relacionado con el temas de las viviendas a cargo de Findeter, se encontraron deficiencias como falta de una adecuada planeación en contratos para ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción.

La observación señala concretamente fallas en el deber de planeación, al identificarse contratos con adiciones en valor superiores al 50 %.

También lea: Néstor Humberto Martínez pide que se revise capítulo sobre caso Santrich en tribunal de honor

De acuerdo con la Contraloría, "se encontraron deficiencias como falta de una adecuada planeación en contratos para ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción".

De la misma forma se corroboró que "las viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño".

Esa entidad manifestó que "Findeter no entregó las evidencias suficientes que dieran cuenta del análisis del número de actividades efectuadas, en el marco del plan orientador del objetivo de intervención en el componente social, en aras de impulsar la reconstrucción del tejido social y la adaptación de las comunidades al territorio y a sus nuevas condiciones de vida".

Adicionalmente, se evidenció falta de planeación e implementación del esquema de manejo de las aguas residuales de las viviendas intervenidas, "toda vez que se encuentran viviendas sin el manejo adecuado correspondiente''.

También lea: Dos menores de edad murieron por deslizamientos en municipios de Antioquia

También se observa que "no se realizaron las inspecciones a los pozos sépticos para comprobar su funcionalidad y que estos prestaran un adecuado servicio".

La auditoría de la Contraloría señala que de 17 contratos interadministrativos de obra e interventoría para la reconstrucción de obras en dragado de embalses, escenarios deportivos y la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), en 12 de ellos (el 71 %) se suscribieron modificaciones y otrosíes, que implican prórrogas en tiempo y adiciones de recursos.

Entre tanto, de nueve escenarios deportivos, uno (la cancha multifuncional San Felipe) presenta empozamiento de agua por mal manejo de pendientes y no permite la evacuación total de las aguas.

Frente a la función del Fondo Nacional del Turismo (Fontur), el informe de la Contraloría señaló que " la mayoría de los establecimientos de hospedaje intervenidos por Fontur fueron entregados para cumplir con su funcionalidad, con excepción de la Posada del Mar. En este caso, a raíz de la visita de la CGR, la entidad y el contratista se comprometieron a adicionar recursos para asegurar su entrada en funcionamiento".

Finalmente, esa entidad señaló que "en el estudio del contrato FNTC 0005-2021, suscrito entre Fontur y Perazza S.A.S., se evidenciaron falencias en el principio de planeación, ya que se realizaron varias modificaciones y suspensiones. Y se señalaron fallas en el proceso constructivo en la intervención del establecimiento Refugio de la Luna".