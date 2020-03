Al respecto, Coosalud EPS ha tomado todas las medidas tras la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Nacional:

* Las IPS reagendarán para después del 30 de abril todas las atenciones ambulatorias programadas que no sean prioritarias, entre las que se incluyen las consultas por programas de crecimiento y desarrollo, y de atención al joven y adulto; consultas de salud oral y de agudeza visual, así como la realización de citologías cervicouterinas, mamografías y colocación de implantes subdérmicos para planificación familiar.

* Las consultas de medicina general, odontología y especialidades, así como las cirugías electivas, serán reprogramadas para después del 30 de abril, a excepción de los casos de pacientes con patologías agudas o prioritarias. Los profesionales de las instituciones prestadoras determinarán la pertinencia médica de la atención.

* El programa de control prenatal se manejará en las IPS con jornadas exclusivas, separadas de otro tipo de consultas, con el fin de disminuir la probabilidad de contagio.

* Hasta el 30 de abril, los estudios diagnósticos tales como imágenes y laboratorio clínicos solo se realizarán a pacientes con patologías agudas. Para otro tipo de usuarios también serán reagendados.

* El programa de vacunación seguirá funcionando, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud.

* En el caso de pacientes con patologías crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC o artritis se agendará teleconsulta o telemedicina. Según el resultado de estas consultas, cada profesional determinará si se requiere de una consulta presencial y, asimismo, garantizará la formulación de medicamentos por tres meses (con entrega a domicilio).



* Se coordinarán los proveedores de dispensación de medicamentos la entrega a domicilio y durante tres meses de tratamiento a los usuarios mayores de 60 años y con patologías crónicas y/o, en su defecto, que puedan ser reclamados por un familiar en los puntos de dispensación habituales.

* En cuanto a los afiliados con diagnóstico de cáncer, quedará a criterio del equipo multidisciplinario tratante la suspensión o programación de los servicios de quimioterapia y radioterapia.



* Los pacientes en diálisis la seguirán recibiendo de la manera acostumbrada y se procurará que el máximo posible de usuarios reciba diálisis peritoneal y el ingreso a las unidades sea sin acompañante.



* Los pacientes con VIH recibirán atención por teleconsulta con suministro de medicamentos por tres meses en el sitio de entrega indicado por el usuario y se coordinará desde las IPS el entrenamiento de autoinfusión o manejo por personal paramédico a domicilio para el caso de los afiliados con hemofilia.



* Se reducirán las atenciones de usuarios fuera de sus municipios de residencia.



La invitación de Coosalud EPS es tener en cuenta las indicaciones de prevención Del Minsalud. En ese sentido, de nuevo se hizo una exhortación al lavado permanente de manos y a permanecer en casa.



En ese sentido, la invitación es a no acudir a las salas de atención para servicios ambulatorios ni oficinas de Coosalud. De acuerdo con la emergencia social decretada por el Gobierno Nacional, no se recibirán en salas a personas mayores de 70 años.



Así mismo, resaltamos que, en caso de presentar sintomatología asociada a COVID-19, en principio se debe llamar a las líneas habilitadas para tal fin (#922 opción 0 para afiliados de Coosalud) y, cuando sea pertinente, acudir a los servicios de urgencia preferiblemente en vehículos de transporte no masivo.



De acuerdo con el protocolo, el paciente recibirá valoración médica y el profesional de la salud descartará primero si se trata de influenza u otra afección respiratoria. Luego, la IPS envía una muestra para determinar si es un caso de COVID-19, que primero es recepcionada por el laboratorio del ente departamental, para remitir dicha muestra al Instituto Nacional de Salud.