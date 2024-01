“Córdoba debe ser laboratorio de paz”: propuesta de Gobernador a presidente Petro

Durante el acto de posesión hoy en Montería el nuevo Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le hizo un llamado al Presidente del país, Gustavo Petro, para que el departamento se convierta en un “laboratorio de paz” que permita que los acuerdos en paz dejen de estar en el papel y por fin se traduzcan en realidades y mejores oportunidades para las víctimas.

Al mismo tiempo expresó la necesidad de una paz profunda que vaya más allá de la sustitución de cultivos ilícitos por lo que propuso que Córdoba sea un escenario donde se redefina el concepto de paz, ofreciendo oportunidades reales y de resarcimiento a las comunidades afectadas por la violencia, como víctimas, desplazados y desmovilizados.

“En medio de la actual coyuntura nacional donde la agenda de paz es protagonista, propongo que Córdoba sea un laboratorio de paz, donde se redefina este concepto, no la paz que hemos vivido en la historia reciente de nuestro departamento, la que se quedó en el papel” expresó el gobernador.

Igualmente dijo: “la paz que visualizo se traduce en oportunidades y en el resarcimiento a comunidades cuyos derechos han sido vulnerados víctimas, desplazados, y hasta los desmovilizados que dejaron las armas pensando en un mejor porvenir”.

El gobernador enfatizó en que la paz no se impone, sino que se conquista. “No se trata de tener seguridad para la paz, sino paz con seguridad. Soy un convencido de que la paz no se impone; la paz se conquista, y por eso mi invitación al señor Presidente Gustavo Petro, es a que cerremos el ciclo de la violencia y conquistemos la tan anhelada paz desde este, nuestro departamento.

Al mismo tiempo instó a los grupos al margen de la ley a dar una muestra verdadera de voluntad de paz, cesando el flagelo de la extorsión que afecta a las familias más vulnerables del departamento.

“Córdoba ha sido un departamento donde se han firmado dos acuerdos de paz, con el EPL y con las AUC, pero ese capítulo no se ha cerrado porque no es simplemente la firma de un acuerdo de voluntades; la paz se materializa con oportunidades para las víctimas, para los desplazados, para los campesinos y para los desmovilizados, por eso necesitamos acciones desde nuestras diferencias políticas con un solo objetivo: lograr la paz para Córdoba”, aseguró Erasmo Zuleta.

Los anuncios se realizaron durante la ceremonia de posesión realizada este lunes 1 de enero en la Villa Olímpica de Montería, en la cual participaron víctimas, líderes sociales, artistas, deportistas, autoridades y miembros de la sociedad civil.