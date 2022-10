Coronel del Ejército atropelló a un joven en Santa Marta y no lo auxilió

El coronel del ejército Jimmy Alirio Rodríguez Varón, es señalado de atropellar a un joven y dejarlo mal herido en la vía el Ziruma.

El uniformado Rodríguez Varón es el mismo que ha estado inmerso en diversos escándalos, como golpear a un subalterno en el departamento de Chocó.

Ahora el alto oficial vuelve a ser noticia, esta vez por arrollar a un guía turístico de la ciudad de Santa Marta, identificado como Jesús Cobos Pardo.

El accidente ocurrió en la vía que comunica al centro histórico de Santa Marta, con el sector turístico de El Rodadero.

Según la información suministrada por el afectado, el coronel Rodríguez, luego de haberlo atropellado, lo dejó abandonado y mal herido.

“Yo intenté evitar el accidente, me di cuenta que el vehículo venía encima mío, pero era demasiado tarde, el carro me enbistió y volé aproximadamente veinte metros, perdí parte de mi pierna izquierda, de la rodilla hacia abajo quedé muy afectado. Me fracturé el fémur, la cadera y el brazo”.

El hombre añadió que comenzó a desangrarse, pero por contar con conocimientos de primeros auxilios se hizo un torniquete en su pierna con el morral que traía puesto, para evitar el sangrado.

“Cuando el uniformado me vio tirado en el asfalto, se bajó de la camioneta y comenzó a incitar diciéndome malas palabras, sacó su celular y dijo que era coronel del ejército, esos son cinco puntos y salen pa’ pintura, no le pasó nada grave, lo que hizo fue dañarme el carro, esas fueron sus palabras y se fue”. Aseguró el joven atropellado.

En medio del dolor y luego de casi treinta minutos, llegó una ambulancia que lo trasladó a una clínica.

El joven permanece en un centro asistencial de Santa Marta, recuperándose de las múltiples cirugías a las que ha tenido que ser sometido por las graves heridas que sufrió el día del accidente.

Cabe resaltar, que el coronel Jimmy Alirio Rodríguez Varón, fue noticia el pasado mes de junio, por un video en el que se le ve golpeando a un subalterno en Chocó.