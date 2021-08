Crisis de Transmetro sigue sin solución a la vista en Barranquilla

La crisis por la viabilidad financiera del Transmetro en Barranquilla tocó fondo por el distanciamiento entre operadores y el gerente del sistema. Desde Metrocaribe y Sistur acusaron a Fernando Isaza como responsable de la parálisis del servicio de transporte masivo.

En medio de las solicitudes de los bancos de un respaldo de la Alcaldía para entregarles nuevo crédito cercano a los 10.000 millones de pesos, Isaza les habría manifestado que no están obligados a enviar dicho documento.

La mencionada discrepancia fue referida por los operadores a través de un comunicado de prensa en el que establecen que les han faltado a la verdad y que sienten que hay poca preocupación por la situación.

“Las actuaciones en múltiples reuniones que se tuvieron en días anteriores y que dieron origen a las comunicaciones y acercamientos con los bancos, consignan el compromiso del ente gestor y la Alcaldía, dado que sin él, no hubiese sido posible entrar a negociar con las entidades financieras la liberación de los recursos”, explicaron los gerentes de Metrocaribe y Sistur.

Sin embargo, dicho tono de diálogo y acuerdo habría cambiado en las últimas horas, durante una reunión con la gerencia de Transmetro, en la que les habrían indicado que no existía tal compromiso para comprometer recursos y que sin esto no sería posible reanudar la operación del servicio en los próximos días.

"No cuenta la verdad sobre la necesidad de recursos, creemos que está irrespetando a los usuarios y a nuestros colaboradores que han hecho todo tipo de sacrificios para seguir prestando el servicio. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, fue clara ante los medios de comunicación al decir que mientras no haya compromiso de los entes territoriales en entregar sus aportes del 50% para el déficit de los sistemas masivos del país, la nación no podrá asumir el otro 50% restante", expusieron los operadores en el comunicado.